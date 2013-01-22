به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فروتنی در حاشیه بیست و ششمین جلسه کارگروه حمایت از تولید گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آیین نامه ای را در زمینه توسعه خوشه های کسب و کار پیشنهاد داده بود اما با توجه به اینکه بخشی از آیین نامه اجرایی ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به این موضوع پرداخته بود اعضای کارگروه تصمیم گرفتند که به جای آیین جدید همان آیین نامه را اصلاح کنند.



فروتنی اضافه کرد: از طرفی آیین نامه دیگری نیز تحت عنوان خوشه های صادرات گرا وجود داشت و باید تلفیقی از اینها صورت می گرفت.



وی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به جمع بندی نظرات قرار شد که آیین نامه پیشنهادی سازمان شهرکها را در قالب اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 80 قانون برنامه پنجم انجام دهیم که کلیاتش با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تایید شد.



به گفته فروتنی، در اصلاح آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار ، ماده یک با اضافه کردن یکسری تعاریف جدیدی انجام و تصویب شد. اصلاح کامل این آیین نامه در جلسه بعدی کارگروه حمایت از تولید انجام خواهد شد.

