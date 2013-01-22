به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری مجامع انتخاباتی هیئتهای ورزشی استان اصفهان روز هفتم بهمن رئیس هیئت تنیس روی میز انتخاب می شود.

مجمع انتخاباتی هیئت تنیس روی میز با حضور ۹ کاندیدا برگزار می شود.

پریوش برازنده، محمدابراهیمیان، رقیه وفاپور، الهام یزدان پرست، حسین مختاری، مسعود آهنی، علیرضا اطهری فر، طوبی وفاپور و مهدی تکابی روز هفتم بهمن ساعت ۱۳:۳۰ در تالار افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای در دست گرفتن سکان هدایت این هیئت به رقابت می پردازند.

در حال حاضر مهدی تکابی سرپرستی هیئت تنیس روی می استان اصفهان را برعهده دارد.