  1. حوزه و دانشگاه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی اعزام به خارج

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی اعزام به خارج

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی(Ph.D) اعزام به خارج از کشور برای سال تحصیلی 91-92 امروز و فردا - سوم و چهارم بهمن ماه - به صورت اینترنتی توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور برای ادامه تحصیل در دوره های دکترای تخصصی(Ph.D) جهت عضویت در کادر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 5 بهمن ماه جاری به صورت متمرکز در کشور برگزار می شود.

براین اساس داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون روزهای سوم و چهارم بهمن ماه جاری باید با مراجعه به نشانی اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

کلید اولیه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) اعزام به خارج از کشور سال تحصیلی 92-91 روز نهم بهمن ماه برروی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد و نتایج اولیه این آزمون نیز روز پنجم اسنفندماه اعلام می شود و زمان برگزاری مصاحبه برای پذیرفته شدگان در این آزمون روزهای 12 و 13 اسفندماه سال جاری خواهد بود.

کد مطلب 1797795

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