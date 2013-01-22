تبیین ارزشهای دفاع مقدس برای نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قمی اویلی روز سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت برنامه های دهه فجر افزود: شهرستان نوشهر هرساله برنامه های خوبی در راستای گرامیداشت ایام الله دهه فجر اجرایی می کند و امسال نیز این برنامه ها به دلیل اینکه آخرین سال کار دولت دهم و همچنین شرایط تحریم هاست از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

وی اظهار داشت: برنامه های دهه فجر سالجاری با اجرای آیین نمادین استقبال از بنیانگذار جمهوری اسلامی در فرودگاه نوشهر آغاز می شود و با حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن به پایان خواهد رسید.

قمی اویلی بر اجرای ویژه برنامه هایی همچون برگزاری نمایشگاه ها و نشست های بصیرتی برای تبیین هرچه بیشتر اهداف و ارزش های انقلاب شکوهمند اسلامی به نسل جدید انقلاب تاکید کرد.

رونمایی از تحقیق پژوهشی استاد دانشگاه قائم شهر

طرح پژوهشی محمود اخیانی عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائمشهر، در یک طرح برتر پژوهشی در سطح ملی توسط معاون اول رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر دفاع رونمایی شد.

در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد توجه ویژه به ظرفیت‏های موجود در دریاهای ایران و با توجه به لزوم شناسایی منابع مختلف انرژی برای تامین نیاز آتی کشور و پیشگیری از صدمات زیست محیطی مرتبط با سوختهای فسیلی، موسسه ملی اقیانوس شناسی اجرای یک طرح پژوهشی با عنوان پتانسیل سنجی انرژی تجدیدپذیر امواج و جریان‎های دریایی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان را برعهده گرفت.

طرح مطالعاتی مذکور جهت توسعه زیرساخت و منابع انرژی‏نو در دریاهای ایران در اردیبهشت ماه 89 توسط ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نو که یکی از زیر مجموعه‏های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است تعریف شد و خاطرنشان کرد: این طرح در سه بخش بطور موازی تحت نظر رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی طی مدت 18 ماه با تلاش یک تیم تخصصی شش نفره در این موسسه به انجام رسید.

دهه فجر بی نظیرترین انقلاب معاصر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت: در دهه فجر بی نظیرترین انقلاب معاصر به پیروزی رسید.

کیومرث نیاز آدری گفت در عصری که تمام تلاش دشمنان برای حذف دین خدا و اسلام به کار گرفته شده است وحدت حقیقتی و راستین ضامن پیروزی و موفقیت ما است.



وی ایمان‌ واقعی‌ به‌ اسلام‌ و تعالیم‌ قرآن‌ و تأسی‌ به‌ سیره‌ پیامبر و ترویج‌ فرهنگ‌ اخوت‌ اسلامی‌ ، تمسک‌ به‌ اهل‌ بیت ‌و سیره‌ عملی‌ آنان‌ را بهترین راه برای رسیدن به وحدت خواند و تاکید کرد اگر همه ما مصالح‌ دین‌ را بر مصالح‌ دنیوی‌ ترجیح دهیم و به دستورات نورانی کتاب قرآن کریم عمل نمائیم انسجام و اقتدار جامعه اسلامی تضمین خواهد شد.

اجرای 700 دوره آموزشی در هلال احمر

مدیر آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر مازندران گفت :در 9 ماهه سال جاری241 دوره آموزش همگانی ویژه اعضا جمعیت و 145دوره ویژه گروههای غیر عضو از سوی این مدیریت برگزار شد.

غلام غلامی افزود: برگزاری 198 دوره آموزشی پایه داوطلبی،232 دوره آموزشی مبتنی بر نیاز های محلی،28 دوره آموزش عمومی امداد و 24 دوره آموزش عمومی نجات ازدیگر دوره های برگزار شده توسط این مدیریت بوده است.

وی گفت: برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی متنوع با هدف ارتقای قابلیتهای امدادی و توان عملیاتی پرسنل، امدادگران، داوطلبان و جوانان عضو جمعیت هلال احمر از اولویت های مدیریت آموزش و پژوهش جمعیت استان است.

معرفی شهیده حماسه ششم بهمن آمل

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل، از فراهم شدن مقدمات ستاد گرامیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن سال 60 آمل به معرفی طاهره هاشمی تنها شهیده این حماسه به شهیده ملی خبر داد.

سرهنگ پاسدار مسلم مسلمی گفت: این اقدام ها با همکاری اعضای ستاد گرامیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن آمل در حال انجام است و شهیده طاهره هاشمی به عنوان شهید شاخص درسال 92 معرفی خواهد شد.

وی افزود: سپاه ناحیه آمل هم درهفته گرامیداشت حماسه ششم بهمن برنامه های محوری خود را از روز شنبه هفته جاری با اعزام راویان سال 60 به مدارس این شهرستان در راستای بیان آغاز کرده است.