دستگیری یک کلاهبردار 100 شاکی در عجب شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر رحیمی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر اینکه فردی شرور اهل عجب شیر با جعل عنوان پزشکان معروف کشوری در ادارات دولتی و بیمارستان های استان البرز و شهر کرج و استان های زنجان و تهران و بندرانزلی و...اقدام به سوء استفاده اخلاقی می کرده، دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رحیمی در ادامه افزود: ماموران این فرماندهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی محل های تردد و پاتوق نامبرده را شناسایی و موفق شدند در یک عملیات ضربتی و هماهنگ وی را دستگیر کنند.

وی گفت: نامبرده تبحر خاصی در استفاده از تجهیزات فنی و رایانه ای داشته و از طعمه های خود به عناوین خاصی اخاذی و در امر خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت و از سه سال پیش متواری و بالای 100نفرشاکی خصوصی داشته است.

کشف راز 16 فقره سرقت در شهرستان اهر

سرهنگ علی طاحونی، فرمانده انتظامی شهرستان اهر در تشریح خبر فوق گفت: در راستای برقراری امنیت اجتماعی و با تحقیقات گسترده پیرامون موضوع سرقت، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی موفق به دستگیری چهار نفر سارق حرفه ای سابقه دار اماکن خصوصی و داخل خودرو در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان شدند.

وی در ادامه افزود: در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده متهمان به جرم خود اعتراف و در مجموع به 16 فقره سرقت در سطح شهرستان از قبیل سرقت داخل خودرو و سرقت منزل و ساختمان نیمه کاره اعتراف کردند.

طاحونی در خاتمه گفت: با تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

زمینگیری کاروان قاچاق کالا در شهرستان عجب شیر

سرهنگ اکبر رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر درتشریح این خبر گفت: عوامل پلیس آگاهی این فرماندهی پس از کسب اخبار مبنی بر حرکت کاروان خودروهای حامل کالای قاچاق از طرف استان آذربایجان غربی و عبور از شهرستان عجب شیر، بلافاصله با تشکیل اکیپی اقدام به کنترل خودروهای عبوری نمودند.

وی ادامه داد : عوامل پلیس آگاهی با مشاهده 4 خودروی سواری حامل بار قاچاق، خودروها را متوقف و پس از بازرسی مقادیر زیادی مشروبات الکلی و تعداد240 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط می کنند.

رحیمی افزود: با توجه به اینکه شهرستان عجب شیر در مسیر عبور کاروانهای قاچاق کالا قرار گرفته، به جهت حمایت از تولید ملی و سرمایه داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس شهرستان می باشد و مردم نیز با شماره تلفن های 110 و 197 می توانند در این زمینه پلیس را یاری کنند.

کشف نیم کیلوگرم شیشه در شهرستان اسکو

سرهنگ مهدی عبادی پور فرمانده انتظامی شهرستان اسکویبا اعلام خبر فوق گفت: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در یک عملیات از پیش طراحی شده و یکسری کارهای اطلاعاتی موفق به کشف 500 گرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند.

وی در ادامه افزود: برابر اخبار رسیده مبنی بر اینکه در شهر جدید سهند افرادی اقدام به توزیع مواد مخدر از نوع شیشه می نمایند که این خبر به صورت عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید صحت موضوع در یک عملیات غافلگیر کننده متهمان شناسایی و دستگیر می شوند.

عبادی پور اظهار داشت: در این عملیات مقدار 500 گرم مواد مخدر از نوع شیشه و 19 لیتر اسید پیش ساز شیشه کشف که در این خصوص تعداد دو نفر دستگیر و تعداد یک دستگاه خودروی سواری توقیف و ضبط شد.

کشف سیگار قاچاق از مسافری در فرودگاه تبریز

سرهنگ محسن سعید زیرک رئیس پلیس فرودگاه تبریز با اعلام خبر فوق افزود: مأموران کنترل فرودگاه در حین کنترل بار مسافران خروجی پرواز استانبول موفق به کشف تعداد سه هزار و744 نخ سیگارت از نوع برگ با مارک های متفاوت و تعداد 25 بسته توتون خارجی قاچاق شدند.

وی افزود: سیگارت های قاچاق از فردی به هویت (م.س.ح) اهل شیراز و ساکن تبریز، که به طرز ماهرانه ای در داخل چهار عدد چمدان مسافرتی و لا به لای لباس ها جاسازی شده بود، کشف شد.

زیرک ادامه داد: پرونده در این زمینه تشکیل و همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با موتورسیکلت سواران و رانندگان متخلف در مرند

سرهنگ فرهنگ نوروزی فرمانده انتظامی مرند در تشریح این خبر گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف رضایتمندی شهروندان و برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف با مشارکت و همکاری کلیه واحدهای انتظامی در شهرستان مرند در جلو مدارس و سطح شهرستان اجرایی شد.

وی افزود: با توجه به نارضایتی مردم از ایجاد مزاحمت موتورسوراران در جلوی مدارس این طرح به مدت سه روز در سطح شهرستان اجرا شد.

نوروزی در خصوص دستاوردهای اجرای طرح اظهار داشت: در مدت اجرای طرح تعداد 50 دستگاه موتورسیکلت و 3 دستگاه خودرو متخلف با تخلفاتی از قبیل حرکات نمایشی، نداشتن کلاه ایمنی و مدارک لازم، مزاحمت برای نوامیس و... توقیف و به پارکینک منتقل شدند.