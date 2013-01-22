به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مقدماتی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عنوان «زمینههای گفتوگو و همکاری اسلام و مسیحیت در اعتلای همزیستی مسالمتآمیز و رفع خشونت» با حضور محمد باقر خرمشاد و هیات نروژی به سرپرستی «اولاف داگ هاوگ» سراسقف کلیسای نروژ ، «کیتل فرد هیم» محقق دانشگاه الهیات اسلو و «آنه هگه گرونگ»، بورسیه این دانشگاه و نیز تنی چند از کارشناسان دینی از کشورمان روز سه شنبه 3 بهمن ماه در محل این سازمان برگزار شد.
در نشست مقدماتی اندیشمندان ایرانی و نروژی، خرمشاد با بیان اینکه، بیش از 13 سال تجربه گفتگو در جهان را داریم و امیدواریم آغاز گفتگوی دینی با نروژ تداوم پیدا کند و مستمر باشد، اظهار داشت: ما در سالهای گذشته مجموعهای از گفتگوها را با کاتولیک، پروتستان و مجموعهای دیگر از ادیان داشتهایم و در ماههای آینده گفتگویی با اتریش خواهیم داشت و امیدواریم این آغازی برای تداوم گفتگو در سالهای آینده باشد.
وی تصریح کرد: اگر گفتگوی دینی در همه عرصهها به حکم دین و عقل لازم باشد در دنیای امروز لازمتر از همیشه است. اگر نسبت به یکدیگر شناخت نداشته باشیم، جهلی را به وجود میآورد که به خشونتها دامن میزند. در تاریخ دورانهایی را داریم که خشونت به نام دین و بیدینی شکل گرفته است و در زمان حاضر باید استفاده بهینه از آن تجربیات را داشته باشیم.
خرمشاد با بیان اینکه خشونتی که در عصر حاضر شاهد آن هستیم، میزان خسارت آن با جنگهای اول و دوم جهانی برابر است، گفت: اگر جنگهای قبلی با ریشه مذهبی رخ داده بود چگونه راجع به آن قضاوت میکردیم. امروز گفتگوها ضرورتی دو صد چندان پیدا کرده است و امیدواریم با توافقات، دور جدید جدیتر و رسمیتر ادامه پیدا کند.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر حداقل دو چهره از اسلام را میتوانیم از همدیگر تمیز دهیم، خاطرنشان کرد: تفکیک اسلام به دو صورت است، اسلام از درون و اسلام از بیرون که میان این دو فاصله زیادی است، اسلام از درون اسلامی است که ریشه صلح و معنویت در میان تمام ادیان را پرورش میدهد. دین اسلام تنها دینی است که تمام ادیان را به رسمیت میشناسد و از همه پیامبران با احترام یاد میکند.
خرمشاد با بیان اینکه، اقلیتهای مذهبی شاید یک درصد از جمعیت ایران باشند، تصریح کرد: ما برای آنها احترام زیادی قائل هستیم به طوری که حتی در مجلس نماینده خاص خود را دارند و نمایندگان آنها با نمایندگان کشور خودمان در یک کرسی مینشینند.
وی زندگی مسالمتآمیز اقلیتهای دینی با مسلمانان در ایران را معلول همین نگاه توأم با احترام پیروان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به همه انبیای الهی عنوان کرد و گفت: فعال بودن بیش از صد کلیسا در سراسر ایران، اهتمام نظام جمهوری اسلامی به ثبت جهانی کلیسای تاریخی استان آذربایجان و امنیت کامل یهودیان ایران در برگزاری مراسمهای مذهبی خود در کنیسهها بدون نیاز به اتخاذ هیچگونه تدابیر امنیتی که در نوع خود در خاورمیانه بینظیر است، جلوههای دیگری از همزیستی مسالمتآمیز ادیان در ایران اسلامی است.
وی در پایان گفت: اسلام برای گفتگوی ادیان ظرفیت بالایی دارد، به شرطی که به این اختلافات دامن نزنند. سرزمین ایران چه در دوره حاکمیت اسلام و چه قبل از آن دارای تجارب بسیار زیادی در زمینه گفتگو است.
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