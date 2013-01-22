روح الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حاشیه‌هایی که برای فیلم‌اش ایجاد شده است گفت: تا این لحظه هیچ ممیزی به فیلم اعمال نکردیم و منتظریم تا به یک جمع‌بندی برسیم تا فیلم با کمترین اصلاحیه در جشنواره فجر به نمایش درآید.

وی افزود: البته برای داوران جشنواره یک نسخه در نظر گرفته‌ایم اما درباره نسخه فیلم در سینماهای مردمی و برج میلاد هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم.

به گفته وی، تصمیم‌گیرندگان اصلی فیلم بنیاد روایت فتح و فرهاد گلی است و آنها باید درباره نمایش "خاکستر و برف" در جشنواره تصمیم بگیرند.

سهرابی تاکید کرد: تمایل و مطلوب من این است که فیلم بدون ممیزی و اصلاحات در جشنواره به نمایش درآید. اما در هر صورت نظر تهیه‌کننده مهم است. در هر صورت هنوز هیچ تصمیم قطعی برای حضور و یا عدم حضور فیلم در جشنواره گرفته نشده است.

"خاکستر و برف" محصول مشترک فرهاد گلی و بنیاد روایت است.

نکته جالب درباره این فیلم این است که وزارت ارشاد و هیات انتخاب جشنواره فجر هیچ مشکلی با این فیلم نداشته‌اند اما بنیاد روایت که از تهیه‌کنندگان فیلم است، تصمیم گرفته صحنه‌هایی از فیلم را تغییر دهد.

در این فیلم کامبیز دیرباز، میترا حجار، قربان نجفی و... بازی می کنند. "خاکستر و برف" داستان احسان است که پس از 25 سال به ایران بر می گردد تا با صمیمی ترین دوست خود که زندگی اش را مدیون اوست برای آخرین بار تجدید دیدار کند و...

این فیلم در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر حضور دارد.