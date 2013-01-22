مجمع عمومی 49 تعاونی در قزوین برگزار می شود

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 49 مجمع عمومی عادی تعاونی های روستایی، کشاورزی، تولیدی، زنان روستایی در سطح استان قزوین در بهمن و اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: تعاونی ها از جمله شرکتهای قانونی و خودگردان هستند که مجمع عمومی بالاترین رکن آن است و اعضای تعاونی ها، سهامداران در واقع خود مردم هستند که در شکل گیری آن بسیار موثرند و صاحب شرکت های تعاونی خود کشاورزان تلقی می شوند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: حضور اعضاء تعاونی ها در مجامع سالیانه شرکتها ضروری است و با توجه به اینکه مجمع عمومی در شرکت های تعاونی عالیترین مرجع تصمیم گیری و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور تعاونی تلقی می شود به همین منظور حضور اعضاء در مجامع ضروری است.

این مسئول ضمن اشاره به فعالیت تعاونی ها در مجامع عمومی عادی و فوق العاده بیان کرد: در مجامع عمومی که با حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضاء برگزار می شود اداره امور تعاونی، انتخاب هیئت مدیره و مشخص کردن برنامه های کاری و سیاستهای فعالیتی آنها تصمیم گیری می شود ولی در مجمع عمومی فوق العاده مواردی چون کاهش، افزایش و تغییر در مواد اساسنامه شرکت، انحلال شرکت، ادغام در تعاونی دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری می شود.

وی رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت تعاونی پس از استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس یا یازرسان آنها، انتخاب هیئت مدیره و بازرسان واجد شرایط، رسیدگی به گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی و اتخاذ تصمیم درباره آنها را از مهمترین موارد تشکیل مجمع عمومی عادی بیان کرد.

معین الدین، تعیین خط مشی و برنامه های تعاونیها، تصویب بودجه سالانه آنها و همچنین تعیین ضوابط لازم برای پرداخت حقوق، دستمزد، تصویب آئین نامه های داخلی تعاونی ها را از دیگر موارد تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی ذکرکرد.

به گفته وی هر سال مجمع عمومی عادی در تعاونیها طبق اساسنامه مورد عمل آنها تشکیل می شود.