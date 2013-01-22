دارتاک نیازمند یک تمام کننده است/ پیگیری برای جذب یک مهاجم

اکبر حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر به مسائل فنی تیم در بازی روز گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ما در این بازی فرصت های زیادی را از دست دادیم که این موضوع می تواند در پایان فصل برای ما گران تمام شود.

وی همچنین گفت: در بازی مقابل شهرداری اردبیل نیز همین معضل به تیم ما ضربه زد، اگر در آن بازی نیز می توانستیم از فرصت ها استفاده کنیم به طور قطع با امتیاز بازمی گشتیم.

حسنوند در مورد پیگیری برای رفع نقاط ضعف تیم نیز بیان داشت: ما هنوز یک سهمیه خالی داریم و طی صحبت هایی که با مدیرعامل باشگاه داشتم خیلی امیدوارم که بتوانیم یک مهاجم تمام کننده را به ترکیب اضافه کنیم.

وی افزود: مرآتی بازیکنی بود که ما در نیم فصل مدنظر داشتیم اما متأسفانه در دقایق پایانی به خرم آباد نیامد ولی آن طور که شنیده ام پیوستن مرآتی به سیاه جامگان منتفی شده است و اگر توافقات صورت گیرد این مهاجم شش دانگ را به دارتاک خواهیم آورد.

سرمربی تیم فوتبال دارتاک خرم آباد در ادامه گفت: بازیکنان تیم از خود مایه می گذارند و واقعا عاشق تیم و استانشان هستند اما با این وجود بدشانسی و کم دقتی همواره ما را با مشکل مواجه کرده است.

حسنوند عنوان کرد: اگر این بازی را می بردیم می توانستیم یک پله در جدول صعود داشته باشیم که متأسفانه نشد.

وی در پایان گفت: اگر مرآتی به تیم دارتاک اضافه شود به طور قطع شرایطمان در جدول بهتر می شود.