مشکل کمبود پزشک عمومی در طالقان رفع می شود

ساسان دلاویز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: با جلساتی که طی روزهای اخیر با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز انجام شده است به زودی مشکل کمبود پزشک عمومی در شهرستان طالقان حل خواهد شد.



وی گفت: در این جلسات مقرر شده است تا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با نگاهی ویژه به شهرستان طالقان از دغدغه مردم این شهرستان در بخش بهداشت و درمان بکاهند.

دلاویز تصریح کرد: اگرچه نبود پزشک متخصص دغدغه اصلی مردم طالقان است اما رفع مشکل کمبود پزشک عمومی می تواند تا حد زیادی مشکلات بخش بهداشت و درمان منطقه را کاهش دهد.

فرماندار طالقان اظهار امیدواری کرد با توجه ویژه به بخش بهداشت و درمان، امید به زندگی در شهرستان طالقان افزایش یابد و موجب مهاجرت معکوس شود.



