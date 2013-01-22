وقوع 50 زمین لرزه در 24 ساعت گذشته در کشور/هفت زمین لرزه بالای 3 ریشتر

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 14 روز گذشته(دوشنبه) تاکنون 50 زمین لرزه و پس لرزه دراستانهای لرستان، یزد، کرمان، مرکزی ، خوزستان ، مازندران ، آذربایجان شرقی ، گلستان ، سمنان ، اصفهان ، کرمانشاه ، همدان و بوشهررخ داده است .

بنابر اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگترین زلزله در سیرچ کرمان با 5.5 و کمترین آن با 1.4 درجه در مقیاس ریشتر در ابرکوه یزد به وقوع پیوسته است .

سیرچ با 5.5 ، سپید دشت لرستان با 4.9 ، بهبهان با 3.5 ، عسلویه با 3.4 ،‌ رامهرمز با 3.4، خرم آباد با 3.1 و انارک اصفهان با 3.1 ریشتر بیشترین زلزله های رخ داده در 24 ساعت گذشته در شهرهای مختلف کشور بوده است.