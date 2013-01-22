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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

وقوع 50 زمین لرزه در 24 ساعت گذشته در کشور/هفت زمین لرزه بالای 3 ریشتر

وقوع 50 زمین لرزه در 24 ساعت گذشته در کشور/هفت زمین لرزه بالای 3 ریشتر

گروه استانها-خبرگزاری مهر: بنابر اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران طی 24 ساعت گذشته 50 زمین لرزه و پس لرزه شهر های مختلف ایران ر ا لرزانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت 14 روز گذشته(دوشنبه) تاکنون 50 زمین لرزه و پس لرزه دراستانهای لرستان، یزد، کرمان، مرکزی ، خوزستان ، مازندران ، آذربایجان شرقی ، گلستان ، سمنان ، اصفهان ، کرمانشاه ، همدان و بوشهررخ داده است .

بنابر اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران بزرگترین زلزله در سیرچ کرمان با 5.5 و کمترین آن با 1.4 درجه در مقیاس ریشتر در ابرکوه یزد به وقوع پیوسته است  .

سیرچ  با 5.5 ، سپید دشت لرستان با 4.9 ، بهبهان با 3.5 ، عسلویه با 3.4 ،‌ رامهرمز با 3.4، خرم آباد با 3.1 و انارک اصفهان با 3.1 ریشتر بیشترین زلزله های رخ داده در 24 ساعت گذشته در شهرهای مختلف کشور بوده است.

کد مطلب 1797812

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