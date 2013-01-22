قدس دارای 2 درصد جرائم استان تهران است/ جابه جایی زودهنگام مدیران به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر امروز در مراسم تودیع خود و معارفه فرماندار جدید شهرستان قدس طی سخنانی اظهار داشت: در ابتدای شهرستان شدن قدس، در مرحله انتصاب مسئولان، افرادی از بیرون اصرار داشتند که مهره های خودشان را بچینند اما وظیفه انسانی حکم می کرد که من به عنوان امین مردم از حق آنها دفاع کنم.

وی افزود: اگر بتوانیم از میزو مسئولیتمان یک میز خدمت رسانی بسازیم، برنده ایم و این خدمات ماندگار خواهد ماند.

دو درصد جرائم خشن استان تهران مربوط به قدس است



این مسئول ادامه داد: در بحث ساماندهی و هماهنگی مجموعه شهرستان و توانمندسازی این مجموعه در تمامی بخشها، همه مسئولان شهرستان و مردم دست به دست هم کمک کردند تا هم اکنون این شهرستان به این نقطه رسد.

جهانبخشی عنوان کرد: در حال حاضر دو درصد از کل جرائم شهرستان های استان تهران مر بوط به قدس است و این حاصل تلاش اعضای شورا تامین، شورای اداری، بخشهای مختلف شهرستان و حتی خود مردم بوده است.

اولویت فرمانداری قدس رفع مشکلات مردم است



فرماندار سابق شهرستان قدس یادآور شد: اولویت فرمانداری از ابتدای تاسیس شهرستان تاکنون رفع مشکلات شهروندان به خصوص در حوزه های اشتغال، عمران و توسعه، ارائه خدمات شهری و .... بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: تعجب می کنم چرا بعضی می خواهند تا قدس را به تهران بفروشند؟ قدس پتانسیل بالایی دارد، اگر تاکنون سو مدیریت موجب عقب افتادگی شده است، نباید حق مردم را نادیده گرفت.

از رفتنم ناراحت نیستم/ جابه جایی زودهنگام مدیران به صلاح نیست



این مسئول در پایان گفت: از رفتنم ناراحت نیستم، تنها نگرانم مانند برخی از شهرستانها فرماندار جدید بعد از انتخاب، مجدد تغییر کند و افرادی که اصرار به تغییر داشتند پس از مدت کوتاهی پشیمان شوند، در واقع باید در انتخاب دقت کرد و امیدوارم فرماندار جدید تمام تلاش خود را برای آرامش و امنیت شهرستان به کار گیرند.