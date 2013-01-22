  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

آقامحمدی:

مشارکت فعالانه مردم در پیشگیری از مصرف انواع مواد مخدر نقش تاثیر گذاری دارد

مشارکت فعالانه مردم در پیشگیری از مصرف انواع مواد مخدر نقش تاثیر گذاری دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: مشارکت فعالانه مردم در پیشگیری و گسترش انواع مواد مخدر نقش تاثیر گذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گل نساء آقا محمدی ظهر سه شنبهدر جلسه شورای مبارزه مواد مخدر استان زنجان،  افزود: پیشگیری، درمان معتادان به مواد مخدر در مراحل اولیه و ثانویه از جمله اقدامات معاونت پیشگیری در این بخش محسوب می شود.
 
آقامحمدی افزود: برنامه پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق شهری و روستایی از سوی این معاونت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
 
وی به اقدامات فرهنگی در پیشگیری از گرایش مردم به استفاده از مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: پیشگیری از گرایش به مواد مخدر در سه مرحله و متناسب با روند پیشرفت اعتیاد انجام می شود
 
آقامحمدی  یادآورشد: پایگاه های اعتیاد واقع در مناطق بی سیم و اسلام آباد از جمله مراکز فعال در شهر زنجان محسوب می شود که اقدامات فرهنگی تاثیر گذاری توسط سازمان های های مردم نهاد بر جامعه هدف و افراد آسیب پذیر اعمال می شود.
 
معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان زنجان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته یک پایگاه جدید پیشگیری از اعتیاد در منطقه حسنیه اعظم زنجان برای ارائه خدمات به جامعه هدف راه اندازی شده است.
 
آقامحمدی افزود: ایجاد یک مرکز DIC ویژه زنان در شهر زنجان توجیه اقتصادی ندارد که تعداد آمار معتادان زن در این حوزه ناچیز است.
 
معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه یکی از کارکردهای مهم اورژانس 123 ، پایش و رسیدگی به آسیب های مختلف اجتماعی به ویژه اعتیاد است افزود:  خط مشاوره تلفنی اعتیاد 09628 در سطح ملی راه اندازی شده و در استان زنجان خط مشاوره 1480، با هدف ارائه خدمات و مشاوره های لازم در حوزه های گوناگون به ویژه مواد مخدر به متقاضیان به ارائه خدمات می پردازد.
 
کد مطلب 1797817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها