استخدام 26 هزار دهیار در کشور/83 درصد دهیاران بالای دیپلم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار ظهر سه شنبه در همایش دهیاران استان خوزستان در خصوص مشکل استخدام دهیاران در استان گفت: در این خصوص وزارت کشور نیز تمام تلاش خود را به کار بسته که دهیاران استخدام شوند.

وی افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته، استخدام دهیاران باید یک ماه پیش یک ماه قبل عملی می شد که بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد و ما تمام تلاشمان این است که 26 هزار دهیار را استخدام کنیم و به همین زودی نوید حل این مشکل را اعلام می کنیم.



معاون سازمان شهرداری و دهداری کل کشور افزود: درتمام دهیاری های کشور، میانگین تحصیلات دهیاران سیر صعودی داشته است و در حال حاضر 83 درصد از دهیاران بالای دیپلم هستند که از بین این 83 درصد، نیمی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند که این امر نشان دهنده این است که دهیاران ما می توانند در کار های اجرایی، فرهنگی، اقتصادی مدیران خوبی باشند و مشکلات روستا را به خوبی حل و فصل کنند.



کوشش تبار افزود: 10سال از عمرتاسیس دهیاری ها می گذرد و این امر به این معنی است که ما باید بدانیم که به چه چیز های احتیاج داریم تا معنای توسعه یافتگی را در روستا ها بهتر درک کنیم.



وی تصریح کرد: ما معتقد هستیم اگر به دهیاران اعتبارات لازم اختصاص یابد و بر کار آنها نظارت داشته باشیم، با توجه به آبادانی و پیشرفت روستاها، دولت شاهد مهاجرت دوباره مردم به روستا ها خواهد بود.



کوشش تبار در خصوص مشکلات دهیاران در طرح ارزش افزوده گفت: این طرح ابتدا در قالب یک دوره پنج ساله بود که آن دوره در سال 92 به پایان می رسد و بعد از آن باید این قانون بازبینی شود زیرا در 10 استان کشور نیز همین مشکل وجود دارد.