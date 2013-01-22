نمره قبولی هرمزگان در اجرای طرح های مهرماندگار/تزریق بودجه به پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ اکبر محرابیان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مهر ماندگار استان هرمزگان با بیان اینکه تعداد طرح های مهر ماندگار استان هرمزگان بسیار قابل توجه است، عنوان کرد: طرح های مهرماندگار هرمزگان علاوه بر داشتن مزایای فراوان برای مردم این استان، در سطح ملی نیز بسیار تاثیرگذار هستند.

وی پیشرفت طرح های مهرماندگار هرمزگان را مطلوب دانست و افزود: در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای سال 91 ، صدها میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های مهر ماندگار در هرمزگان تزریق شده است.

رئیس ستاد طرح های مهرماندگار کشور به احداث بزرگترین پالایشگاه معیانات گازی جهان در بندرعباس اشاره کرد و بیان داشت: اجرای برخی طرح ها که روزی در کشور یک رویا بود امروز به حقیقت پیوسته که طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه معیانات گازی جهان از جمله این طرح هاست.

محرابیان تصریح کرد: پالایشگاه ستاره خلیج فارس از ظرفیت تولید 360 هزار بشکه در روز برخوردار است و فاز نخست آن در سال 92 به بهره‌برداری برسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور همچنین با اشاره به روند احداث بندرگاه نخل ناخدا بندرعباس، عنوان کرد: تا پایان سال جاری 80 درصد از عملیات مصالحی و سنگ چینی این پروژه به پایان خواهد رسید و با توجه به تغییراتی که در طرح آن صورت گرفته روند اجرایی آن تسریع خواهد یافت.

رئیس ستاد مهر ماندگار کشور با اشاره به 10 هکتار اراضی این بندرگاه که به منظور کاربرد هتلینگ و رستوران در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می تواند در این عرصه فعالیت و موجب ارتقاء سطح بندرگاه نسبت به سایر بندرگاه های کشور شود.

وی گفت: با حفظ روند موجود در احداث پروژه‌های مهر ماندگار هرمزگان قطعا این استان نمره قابل قبولی را در این حوزه خواهد گرفت.

دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای پرداخت کسری بودجه پروژه‌های مهر ماندگار کشور، در سه ماهه چهارم سال، خاطرنشان کرد: با توجه به پرداخت‌هایی که در سال 91 صورت گرفته و اعتباراتی که در سه ماهه نخست سال 92 اختصاص داده می‌شود، پروژه‌های مهر ماندگار بخش سخت مالی خود را پشت سر خواهند گذاشت و وارد مرحله پر سرعت کار می‌شوند.

به گزارش مهر، دستیار ویژه رئیس جمهور برای بازدید از روند اجرای طرح های مهر ماندگار هرمزگان به این استان سفر کرده است.