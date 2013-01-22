حامد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 14 مرکز کاریابی خصوصی در لرستان فعالیت می کنند که کار ثبت نام از کارجویان استان را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه این مراکز علاوه بر ثبت نام از کارجویان بانک اطلاعاتی از این افراد نیز ایجاد کرده اند، افزود: واحدهای خصوصی لرستان می توانند نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق این مراکز کاریابی جذب کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان تصریح کرد: در سالجاری بیش از دو هزار نفر از کارجویان لرستان از طریق این مراکز کاریابی مشغول به کار شده اند.