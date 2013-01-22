مدیران مازندران برای برگزاری مسابقات قرآن کریم همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی جهت برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم اظهار داشت: قران کریم یکی از کتابهای مقدسی است که خاتم همه کتاب ها محسوب می شود.

وی افزود: امت اسلامی ازابتدای تشکیل انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون توانسته برای ترویج دین مبین اسلام وقران کریم گام های مناسبی بردارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: قرآن پژوهی یکی از برکات شجره طیبه انقلاب است و یکی از نعمت بزرگ الهی است که خداوند به مسلمان جهانهدیه کرده است.

طبرسی افزود: قران کریم قبل از انقلاب اسلامی در جامعه مطرح نبوده است اما به برکت انقلاب، قرآن پژوهی و خواندان کتاب آسمانی درجامعه اسلامی خود را بیشتر نشان داده است.

حضور رئیس قوه قضاییه در ساری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از سفر رئیس قوه قضایه در مراسم افتتاح مسابقات قرآن کشور در مازندران خبر داد.

ستار علیزاده افزود: جلسه هماهنگی جهت برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و در شهرستان ها با حضور فرماندارانبرگزار شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته های اصلی و فرعی برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات کشوری در مازندران اشاره کرد وگفت: وظایف هرکمیته مشخص و به مسئولان نیز برای برگزاری مناسب اعلام شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از برگزاری 137 محفل انس با قرآن در قالب ستاد برگزاری مسابقات در حسینیه،مساجد و امازادگان و محافل مذهبی و ادرات استان خبر داد.

ارائه آثار آیت الله حسن زاده آملی

قاسم عزیز زاده گرجی، مدیرکانون پرورش فکری مازندران از برگزاری نمایشگاه قرآنی در استان خبر داد و افزود: در این نمایشگاه پنج بخش فعایت جدی را انجام می دهند.

وی افزود: آثار آیت الله جوادی آملی ،آیت الله حسن زاده آملی،دفاع مقدس،نشر فرهنگ اسلامی در حوزه قرآنی در این نمایشگاه گنجانده شده است.

مسئول نمایشگاه قرآنی گفت: این نمایشگاه در 25 غرفه از نهم تا چهاردهم بهمن ماه همزمان با شروع مسابقات کشوری قرآن کریم در سالن هلال احمر مازندران برپا است.

حضور 40 هزار بانوان مدعو درمسابقات سراسری قرآن کریم

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: 40 هزار نفر مدعو در بخش بانوان در مسابقات کشوری قران کریم که به مدت یک هفته در مجتمع نیروی انتظامی برگزار می شود حضور پیدا خواهند کرد

زهرا شرف الدین، سهمیه حضور خواهران در هر روز برگزاری مسابقات را 400 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: مقرر شد شهرستان هایی که با مسافت دورتر حضور می یابند برای دو نوبت صبح و عصر از مراسم بهره مند شوند.

وی برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم بخش خواهران را نهم تا چهاردهم بهمن ماه اعلام کرد و افزود: این مسابقات در مجتمع نیروی انتظامی برگزار خواهد شد.