"گاردین" چاپ انگلیس امروز در مطلبی به قلم یک دیپلمات سابق ایرانی با اشاره به شیوه ای که آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران در پیش گرفته است نوشت: ایران به دنبال تعامل هسته ای است نه جنگ.

در ادامه این مطلب ضمن انتقاد از سیاست های آمریکا در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران آمده است : مذاکرات هسته ای با ایران در فضایی مناسب موثر و سازنده خواهد بود، سیاست تحریم و تهدید که آمریکا در قبال ایران اتخاذ کرده است مخرب و فاجعه بار خواهد بود.

شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" آمریکا در خبری با هدف فضا سازی علیه اقدام قانونی و به جای قوه قضائیه در برخورد سریع و قاطع با مجرمان و ارذل و اوباش در سطح کشور و اعدام دو تن از زورگیران شرورکه چندی پیش با حمله به یک شهروند تهرانی با استفاده از قمه و چاقو اقدام به زورگیری از وی کرده بودند نوشت: دفتر حقوق بشر سازمان ملل اقدام ایران در اعدام دو جوان مهاجم را محکوم کرد.

شبکه خبری "ای بی بی سی نیوز" آمریکا در گزارشی به اظهارات روز سه شنبه دکتر احمدی نژاد در همدان پرداخته و به نقل از او نوشت: ما می توانیم از محل اختراعات دانشگاه‌هایمان درآمدی ده برابر صادرات نفت به دست آوریم.

این شبکه در ادامه به نقل ازدکتر احمدی نژاد نوشت : با درآمدهای ناشی از محل اختراعات می توانیم تحریم های غرب را بی تاثیر کنیم.

سایت خبری "هافینگتون پست" آمریکا نیز با پرداختن به اظهارات امروز دکتر احمدی نژاد نوشت : رئیس جمهور ایران تحریم های غرب را به تمسخر گرفت.

در پی نگرانی "چاک هیگل" نامزد تصدی پست وزارت دفاع آمریکا در خصوص رای نیاوردنش برای این سمت به خاطر نگرانی های لابی صهیونیست سنای آمریکا درخصوص مواضعش در قبال برنامه هسته ای ایران " جی ای تی" سایت خبری یهودیان از دیدار هیگل با رهبران یهودیان آمریکا خبر داده و مدعی شد: هیگل در نشستی با رهبران یهودیان آمریکا تعهد خود به جلوگیری از دستیابی ایران به فن آوری هسته ای را تائید کرده است.