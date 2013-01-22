کتاب دختران آفتاب در کرمانشاه نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این مراسم که بعد از ظهر سه شنبه با حضور نویسنده کتاب دختران آفتاب، معاون مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، برخی‌ منتقدین کتاب دختران آفتاب در سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان کرمانشاه برگزار شد مدیر کل اداره کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت: کتاب دختران آفتاب حاصل یک کار جمعی وهم اندیشی افراد و صاحب نظران مختلف است و این امر می تواند مقدمه ای برای افزایش روحیه کارگروهی در بین افراد جامعه ما باشد.

احمدی ادامه داد: درسایرکشورهای دیگر دنیا افراد با همکاری و همفکری یکدیگر دست به خلق آثار زیادی می زنند که متاسفانه این روحیه در جامعه ما ضعیف است.

وی اظهار داشت: این اثر می تواند تمرینی برای هم گرایی و ترویج قبول اندیشه های مختلف ازسوی افراددر یک کارمشترک گروهی باشد.

وی بااشاره به موضوع کتاب دختران آفتاب ابراز داشت: دختران آفتاب دارای موضوعی تخصصی در حیطه زنان است.

مدیر کل اداره کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه همچنین به ارائه چندین نکته منتقدانه درباره نحوه نگارش کتاب دختران آفتاب پرداخت.

در ادامه این مراسم نویسنده کتاب دختران آفتاب گفت:نقد می تواند به کار افراد غنی ببخشد.

امیرحسین بانکی پور بیان کرد: متاسفانه فضای منتقدانه در جامعه ما بسیار ضعیف است که امیدورام جامعه بتواند با پیشقدمی معلمان و صاحب نظران دراین زمینه ظرفیت خود را افزایش دهد.

وی ابراز داشت: نقد نه تنها به معنای ایراد گیری نیست بلکه به معنای جدا کردن سره از ناصره و جدا کردن خوب از بد است.

وی کار منتقد را مانند کار جراح دانست که به عمل جراحی عضوی از بدن می پردازد.

بانکی پور در باره هدف از نوشتن کتاب دختران آفتاب گفت: دفاع از شخصیت زن در اسلام و افزایش استاندار ذهنی زنان از خودشان مهمترین هدف این کتاب است.

وی ایجاد و ارائه نگاهی جدید درباره هدف از خلقت زنان را از وی‍ژگی های منحصر به فرد کتاب دختران آفتاب عنوان کرد.

وی ارائه یک نظام فکری جدید و از بین بردن شبهات فکری موجود در بین زنان و دختران را از دیگر اهداف نگارش این کتاب دانست.

وی اظهار داشت: این کتاب قبل از چاپ چندین بار مورد مطالعه وانتقاد افراد صاحب نظر قرار گرفته و در نگارش آن دختران و زنان دانشجو نقش پر رنگی داشته اند به گونه ای که سوالاتی را که در طول داستان هریک از شخصیت های این مطرح می کنند درواقع سوالی است که یک زن یا دختری ما در جامعه با آن روبرو است.

نویسنده کتاب دختران آفتاب تصریح کرد: کتاب دختران آفتاب برخلاف تصور افراد یک رمان داستانی نیست.

بانکی پور گفت: این کتاب تا قبل از چاپ نهایی 15 مرتبه مطالب آن عوض شده و 300 باردر حین نگارش مورد نقد قرار گرفته است.

