نخستین جشنواره عکس «هارور» به صورت ملی برگزار می شود

صادق عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وب سایت حوزه هنری خوزستان با حمایت شرکت مخابرات استان، نخستین جشنواره اینترنتی عکس هارور را در سطح کشور برگزار می کند.

به گفته عوض زاده، یکی از پر مخاطب ترین بخشهای اداره حوزه هنری خوزستان؛ بخش وب سایت این اداره است که با توجه به سیل مراجعان و کاربران اینترنتی به آن؛ مدیر تارنما و مجمو عه حوزه هنری را بر آن داشته تا با برگزاری جشنواره ای اینترنتی؛ خدمات خود به کاربران و مراجعین وب سایت را افزایش دهند.



وی ادامه داد: این جشنواره با هدف تولید و ارائه آثار هنری در خدمت به جامعه برگزار می شود.



دبیر جشنواره عکس هاروز عنوان کرد: این جشنواره با موضوع آسیبهای اجتماعی از جمله دین گریزی، ترک نماز، دروغ، قانون گریزی، طلاق، فقر و... و در دو بخش عکس مستند و خلاقه برگزار می شود.