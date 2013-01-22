60 نفر مسئول جمع آوری زکات در شهرستان ایجرود فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی افزود:‌ جمع‌آوری زکات یکی از عمده طرح‌هایی است که به صورت مستمر توسط کمیته امداد اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد برای ترویج فرهنگ زکات و همچنین جاسازی این فرهنگ در بین مردم اقدامات بسیاری را انجام می‌دهد، یادآورشد: جذب عاملین زکات از اقداماتی است که در این زمینه انجام می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایجرود با بیان اینکه عاملین زکات به صورت افتخاری با کمیته امداد همکاری می‌کنند، افزود: این عاملین فعالیت‌های مختلفی از قبیل ترویج و تبلیغ زکات در بین مردم و ... را انجام می‌دهند.

حسینی به طرح جامع مسجد محوری اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف شناسایی نیازمندان محل و کمک به آنها با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت امنای مساجد صورت می‌گیرد.

کاهش 14.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در هشت‌ماهه امسال

در هشت‌ماهه امسال، 229 نفر در حوادث رانندگی استان زنجان جان خود را از دست داده‌اند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 267 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 14.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از مجموع تلفات حوادث رانندگی هشت‌ماهه امسال در استان زنجان 179 نفر مرد و 50 نفر زن بودند.

بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 170 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 36 مورد در تصادفات درون شهری، 22 مورد در جاده‌های روستایی و یک مورد نامعلوم گزارش شده است.

در حوادث رانندگی هشت‌ماهه امسال سه هزار و 653 نفر ( دو ‌هزارو 565 مرد و یک‌هزارو 88 زن) مصدوم شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.8 درصد افزایش یافته است.

در آبان ماه امسال تعداد 29 نفر (25 مرد و چهار زن) جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 26.1 درصد افزایش یافته است.