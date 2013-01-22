  1. ورزش
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

حقیقی در گفتگو با مهر:

وضعیت مصدومیتم مشخص نیست/ باید طبق دستور پزشکان عمل کنم

وضعیت مصدومیتم مشخص نیست/ باید طبق دستور پزشکان عمل کنم

هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در تمرین امروز دچار مصدومیتی شدید شدم که میزان آن مشخص نیست.

رضا حقیقی که در تمرین عصر امروز سه شنبه پرسپولیس دچار مصدومیت شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به خاطر ضربه ای که روی پایم خورده است درد شدیدی دارم و پایم ورم کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازی روز جمعه برابر استقلال مشکل خواهید داشت گفت: فعلا چیزی مشخص نیست. باید طبق دستور پزشکان تا صبح فردا روی ناحیه مصدوم شده یخ بگذارم تا فردا مشخص شود میزان مصدومیتم چقدر است.

هفتاد و ششمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از رقابت های هفته بیست و سوم لیگ داوزدهم محسوب می شود، ساعت 15 روز جمعه 6 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 1797838

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