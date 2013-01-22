وضعیت مصدومیتم مشخص نیست/ باید طبق دستور پزشکان عمل کنم

رضا حقیقی که در تمرین عصر امروز سه شنبه پرسپولیس دچار مصدومیت شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به خاطر ضربه ای که روی پایم خورده است درد شدیدی دارم و پایم ورم کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازی روز جمعه برابر استقلال مشکل خواهید داشت گفت: فعلا چیزی مشخص نیست. باید طبق دستور پزشکان تا صبح فردا روی ناحیه مصدوم شده یخ بگذارم تا فردا مشخص شود میزان مصدومیتم چقدر است.

هفتاد و ششمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از رقابت های هفته بیست و سوم لیگ داوزدهم محسوب می شود، ساعت 15 روز جمعه 6 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.