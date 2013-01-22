بهره برداری از هشت پروژه عمرانی در پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظلومیان افزود: این پروژه ها شامل ساختمان اداری آموزشی قیروکارزین، ساختمان اداری آموزشی فراشبند، سوله ورزشی فسا، استاد سرای واحد خنج، ساختمان اداری آموزشی نورآباد ممسنی، ساختمان اداری آموزشی ششده وقره بلاغ، سوله ورزشی مرکز جهرم و ساختمان اداری آموزشی سپیدان است.

وی اعتبار اختصاص یافته برای احداث وراه اندازی این پروژه ها را بالغ بر 65 میلیارد ریال عنوان کرد.

رئیس دانشگاه پیام نوراستان فارس درادامه سرانه فضای فیزیکی آموزشی در این دانشگاه را دو متر مربع اعلام کرد و یادآور شد: با بهره برداری از پروژه های در دست احداث درآینده نزدیک سرانه فضای آموزشی دانشجویان پیام نور در فارس به2.2مترمربع خواهد رسید.

مظلومیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 57 پروژه عمرانی این دانشگاه در25 مرکز وواحد دانشگاه پیام نور استان فارس در دست ساخت است، تصریح کرد: این پروژه ها به طور میانگین 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در صورت تامین اعتبار تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسند.

انتصاب جدید اداره کل راه و شهرسازی لارستان

مهندس داریوش نصر به عنوان مدیرکل جدید راه و شهرسازی لارستان منصوبشد .

طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی داریوش نصر به سمت مدیرکل راه وشهرسازی لارستان منصوب شد .

در قسمتی از این حکم آمده است : نظر به تعهد،تخصص،تجربه وسابقه مدیریتی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل راه وشهرسازی لارستان منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از وصایای گرانقدر امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای رئیس جمهور محترم و با همکاری مدیران و همکاران ارجمند در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید .

نصر دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است که پیش از این به عنوان معاون فنی اداره کل راه و شهرسازی مشغول به کار بوده است.