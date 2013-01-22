وحدت تنها رمز پیروزی مسلمانان در برابر توطئه های استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر سه شنبه در آستانه هفته وحدت در دیدار با جمعی از روحانیون اهل تشیع و تسنن استان افزود: وحدت همانگونه که رمز پیروزی انقلاب اسلام بود، عامل اصلی تداوم این نهضت الهی نیز به شمار می رود.

وی با بیان اینکه شرافت و سربلندی ایران اسلامی در گرو حفظ و تحکیم وحدت در بین مسلمانان است، اظهارداشت: دشمنان دین، نظام و کشور فقط از تفرقه و اختلاف سود می برند.

امام جمعه رشت گفت: اگر اتحاد و وحدت قوی در بین مسلمانان جهان وجود داشت وقایعی همانند آنچه که امروز در سوریه رخ می دهد، نخواهیم بود.

وی افزود: دشمن از هیچ کاری برای از بین بردن وحدت و ایجاد تفرقه در کشور فروگذار نمی کند بنابراین باید با بهره گیری از برکات هفته وحدت همچون گذشته آنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت.

آیت الله قربانی درادامه ضمن تاکید بر لزوم وحدت در جامعه و برگزاری باشکوه آئین های هفته وحدت یادآورشد: ایران اسلامی امروز زیر هجمه های سیاسی، دینی، فرهنگی و اقتصادی سنگین است بنابراین کشور بیش از هر زمانی امروز نیازمند وحدت و حضور مردم مسلمان در صحنه های مختلف است.