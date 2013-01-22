کارآموزان آموزش فنی و حرفه‌ ای در سیستان و بلوچستان تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانتیغی ظهر سه شنبه در جلسه با کارشناسان بانک توسعه تعاون استان اظهار داشت: به منظور حمایت از کارآموزان و مهارت دیدگان آموزش فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بانک توسعه تعاون تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

وی گفت: پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی به کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای که در قالب تعاونی ساماندهی شوند یکی از مفاد این تفاهمنامه است.

وی افزود: در همین راستا و به منظور حمایت از آموزشگاه های آزاد نیز مقرر شده است تا بانک توسعه تعاون نسبت به پرداخت تسهیلات به آموزشگاه های زیر مجموعه این سازمان با اولویت تعاونی ها اقدام کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین به منظور تسهیل در فرایند ثبت نام کارآموزان و انجام امور بانکی مقرر شده است تا بانک عامل نسبت به ایجاد درگاه اینترنتی و پرداخت الکترونیکی به صورت اختصاصی برای این سازمان اقدام نماید.

وی بسط و گسترش همکاری های دو جانبه با بهره گیری از قوانین، ظرفیت ها و امکانات طرفین را در قالب تفاهمنامه گام مهمی در پیشبرد اهداف این سازمان به منظور حمایت از کارآموزان و آموزشگاه های آزاد عنوان کرد.

وی پرداخت تسهیلات به منظور خریداری مکان آموزشگاه، پرداخت کمک هزینه تحصیلی قرض الحسنه و نیز اختصاص زمان تنفس برای پرداخت اقساط را از جمله درخواست ها و پیشنهادات آموزشگاه های آزاد در این جلسه عنوان کرد.