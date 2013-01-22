آذین بندی کرج باید پنج روز قبل از آغاز دهه فجر باشد

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آذین بندی و آماده سازی شهر کرج باید 5 روز قبل از آغاز دهه فجر باشد.

وی با بیان اینکه تبلیغات و اطلاع رسانی کافی باید در ایام دهه فجر صورت گیرد، اضافه کرد: حداکثر تا چهارم بهمن ماه باید تمامی برنامه های در نظر گرفته برای ایام دهه فجر تنظیم و بسته شود.

رجبی ادامه داد: تمامی دستگاه های باید یک نسخه از سین ویژه برنامه های خود در ایام دهه فجر را برای استانداری البرز ارسال کنند تا از قبل برنامه ریزی صورت گیرد و تداخل برنامه وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: چندین هزار ویژه برنامه برای ایام دهه فجر در نظر گرفته شده که باید برنامه ریزی به گونه صورت گیرد که این برنامه ها با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

اختصاص سالن نژاد فلاح به دستگاه ها اولویت با برنامه های مهم است

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز تصریح کرد: برای گرفتن سالن نژاد فلاح اولویت با برنامه های مهم است.

افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی درایام دهه فجر

مسئول روابط عمومی شهرداری کرج نیز از افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: مرکز بهداشتی و درمانی با 15 میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر آماده افتتاح است.

علیرضا پیغمبردوست افزود: آذین بندی سطح شهر به مناسبت آغاز دهه فجر دو روز قبل، آغاز می شود.

وی ادامه داد: نصب بنر در مسیر راهپیمایی، جشن ویژه پرسنل با سخنران متناسب با ایام،تجدید میثاق با امام خمینی(ره) با حضور در مرقد ایشان و گلزار شهدا، برپایی ایستگاه شادمانه و تئاتر و ... از جمله اقدامات در دستور کار است.

وی با اشاره به آمادگی اتوبوسها برای جابه جایی مسافران و خودروهای آتش نشانی در ایام دهه فجر، گفت: مسابقات ورزشی نیز در ایام دهه فجر برگزار می شود و یک از یک کتاب که از تجربیات شهرداری است رونمایی صورت می گیرد.