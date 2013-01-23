ضعف اعتماد به نفس از دلایل گرایش به دروغگویی/ معضلات دروغ در جامعه به شکل جدی بیان شود

جهانگیر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرسش "دروغ چقدر در جامعه رواج دارد" که از سوالات مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی بود، گفت: در طی روز دروغ های فراوانی توسط افراد گفته می شود اما باید دانست که برای گفتن دورغ توجیهی وجود ندارد.

این روانشناس کرمانشاهی افزود: در طی روز به دلایل مختلف دروغ گفته می شود خیلی اوقات دروغ را به اجبار توجیه می کنند و این یعنی افراد قبح دروغ را باور دارند.

کرمی ادامه داد: دلایل زیادی باعث گفتن دروغ می شود از جمله می توان تربیت نامناسب کودکان را در این مقوله مهم دانست.

وی در خصوص دلایل گفتن دروغ گفت: ضعف اعتماد به نفس و احساس حقارت در افراد احتمال دروغ گفتن را بالا می برد، ترس از مجازات گفتن واقعیت هم از دیگر دلایل گرایش به دروغ است.

وی افزود: به دنبال مقام و موقعیت بالا بودن هم می تواند دلیل دیگری در این مسئله باشد چنانچه افرادی که به دنبال مقام و موقعیت بالا هستند با گفتن دروغ سعی می کنند که یک مقام اجتماعی برای خودشان دست و پا کنند که در جوامع بسیار دیده می شود همچنین افرادی که دنیایی فکر می کنند و به آخرت اعتقاد ندارند نیز بیشتر جزو چنین دسته از افراد قرار می گیرند.

وی گفت: عدم درک زیان های دروغ نیز موجب بی تفاوتی در راست گویی و گرایش به دروغ گویی در برخی موارد می شود چنانچه کسانی که این پیامد ها را درک نمی کنند حتی در برخی مواقع که دلیلی هم ندارد دروغ می گویند، افراد حسود یا خود بزرگ بین نیز راحت دروغ می گویند.

روانشناس کرمانشاهی در خصوص دروغ مصلحتی گفت: دروغ مصلحتی یک توجیه است برای دروغگویان، البته دروغ مصلحتی شرایطی دارد، زمانی که دروغ به کسی آسیبی نرساند و موجب حفظ آبروی مومن شود با حفظ شرایطی امکان پذیر است.

بسیاری از کودکان به دلیل ترس یا جلب توجه دروغ می گویند

وی افزود: بسیاری از کودکان به دلیل ترس، آرزوها، جلب توجه، رفتارهای تقلیدی و یا فشارهای والدین دروغ می گویند، و باید دانست و آگاهی داشت که بسیاری از دروغگویان از دوران کودکی شروع به دروغ گفتن می کنند و دروغ گفتن تقریبا جزئی از شخصیت آنها شده است.

کرمی تصریح کرد: منابع دینی به شدت افراد را از دروغ گفتن منع کرده است و ایمان و اعتقاد مذهبی نیز برای پیشگیری از دروغ تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: باید یاد بگیریم آموزش و الگوهای خوبی به کودکان ارائه دهیم، مخصوصا الگوهای دینی می تواند راهکاری مناسب برای بالا بردن اعتماد به نفس کودکان باشد و مانع از دروغ گفتن آنها شود.

وی در پایان گفت: والدین باید بدانند که کودکان را نباید ترساند که این ترس باعث دروغ گفتن آنها شود، در جامعه شرایطی ایجاد نکنیم که افراد برای پیشبرد اهداف دروغ بگویند، معضلات دروغ را در جامعه جدی بیان کنیم و کاری انجام دهیم که افراد از گفتن دروغ، احساس ناراحتی و عذاب وجدان کنند.