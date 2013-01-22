اولین نمایشگاه تخصصی "یک خانه مدرن" در جزیره قشم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: اولین نمایشگاه تخصصی یک خانه مدرن در قشم با حضور بیش از 40 شرکت تولید کننده داخلی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سازمان منطقه آزاد قشم با تخفیف 10 الی 25 درصد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاهاه سرویس غذا خوری ، سرویس خواب و سیسمونی نوزادان و نوجوانان ، لوسترهای ایرانی ، سرویس استیل ، سنا و جکوزی ، فرش دستباف و ماشینی، گلیم فرش ،چینی آلات ایرانی ، دکوراسیون داخلی، لوازم خانگی، تزئینات داخلی، میز و صندلی اداری و مبلمان داخلی ،آیفن تصویری ، آیینه و شمعدان ، میز ال سی دی، دکوراسیون جنگلی به نمایش گذاشته می شود.

مدیر امور اصناف سازمان منطقه آزاد قشم افزود: تولید کنندگان مطرح داخلی در این نمایشگاه محصولات با کیفیت خود را در جزیره زیبای قشم به معرض نمایش می گذارند و این نمایشگاه برای بازدید پنج روزه عموم در نظر گرفته شده است و شرکت های تولید کننده با نمایش محصولات خود در یک رقابت جدی با دیگر رقبا، محصولات ایرانی با کیفیت عرضه می کنند.

وی عنوان کرد: مدیریت امور اصناف منطقه آزاد قشم درنظر دارد تا پایان سال چندین نمایشگاه تخصصی دیگر در مرکز نمایشگاه های بین المللی قشم در ماه های پایانی سال برگزار کند.

اولین نمایشگاه یک خانه مدرن در قشم از 3 الی 7 بهمن ماه سال جاری دایر بوده و علاقه مندان می توانند از ساعت 17 الی 23 از آن بازدید کنند.