رژیم صهیونیستی در مسیر افراط گرایی روزافزون/ خبرهای بد انتخابات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه "برلینر سایتونگ" در تحلیلی به مناسبت برگزاری انتخابات پارلمانی در سرزمینهای اشغالی نوشت: اسرائیل یک رژیم جدید را انتخاب می کند. نظر سنجی ها از گرایش سیاست اسرائیل به راست حکایت دارند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: خبرخوبی که از اسرائیل می توان شنید این است که با انتخابات پارلمانی امروز رژیمی که سیاستهای شهرکسازی ستیزه جویانه و جنگ طلبانه اش به روند صلح در خاورمیانه به شدت آسیب رسانده است رو به سراشیبی می رود و خبر بد هم این است شرایطی که در سرزمینهای اشغالی وجود دارد در آینده بدتر از گذشته خواهد شد.

در ادامه آمده است: اگر ما به نتایج نظر سنجی ها در سرزمینهای اشغالی اعتماد کنیم مجددا بنیامین نتانیاهو که هیچگونه رویکردی نسبت به روند صلح ندارد روی کار می آید. اما احتمالا وی باید در تشکیل کابینه خود روی حمایت احزابی تکیه کند که سیاستهای آنها در قبال فلسطینیان بسیار افراط گرایانه تر است.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: "نفتالی بن نت" رئیس سابق کارکنان دفتر نتانیاهو که به تازگی حزب جدیدی را به نام "وطن یهود" تاسیس کرده است ستاره جدید در آسمان سیاسی اسرائیل نام گرفته است که از طرفداران سرسخت شهرکسازیهای غیر قانونی رژیم صهیونیستی و اشغال بخشهای وسیعی از سرزمین فلسطین است.

البته حزب لیکود به رهبری نتانیاهو نیز همچنان در برابر فلسطینیان روند سختگیرانه تری را نسبت به قبل دنبال می کند. این حزب در برنامه های انتخاباتی خود در این باره انصراف داد که زیر بار مسئولیت راه حل دو دولتی با فلسطینیان برود. سیاستمداران میانه رو حزب لیکود نیز دیگر در عرصه سیاسی نقش مهمی را ایفا نمی کنند.

نویسنده در ادامه با تاکید براینکه مسئله حل مناقشات با فلسطینیان در مبارزت انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی توسط احزاب قلم گرفته شده و مسائل دیگری مورد توجه قرار داده شده بود، در بخش دیگری از این مطلب از شدت گرفتن اختلافات میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی در چنین شرایطی خبر داده و در بخش پایانی این مطلب نوشت: البته این خطرات که جلوی چشمان جامعه بین المللی قرار گرفته است برای انتخاب کنندگان در سرزمینهای اشغالی ظاهرا اهمیتی ندارد و این بدترین خبرهای این روزها از این منطقه است.

