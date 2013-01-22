به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان فردا چهارشنبه و یک روز پیش از دیدار خود مقابل تراکتورسازی تبریز در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عازم تبریز می‌شوند.

با توجه به اینکه روز چهارشنبه پرواز مستقیمی از اصفهان به تبریز وجود ندارد، کاروان ذوب‌آهن ظهر فردا با پرواز ساعت 13 به تهران رفته و پس از آن با پرواز ساعت 17:30 تهران به مقصد تبریز می‌روند.

بازیکنان و اعضای کادر فنی ذوب‌آهن در هتل پارس تبریز مستقر شده و برای دیدار پنجشنبه خود مقابل تراکتورسازی آماده می‌شوند.

ذوب‌آهن بدون محروم و مصدوم رودرروی تراکتور

ذوب‌آهن برای دیدار روز پنجشنبه خود مقابل تراکتورسازی تبریز هیچ بازیکن مصدوم یا محرومی ندارد و فرهاد کاظمی می‌تواند در این بازی از همه بازیکنان خود استفاده کند.

گئورگ کاسپاروف، دروازه‌بان ارمنستانی ذوب‌آهن که در بازی قبل ذوب‌آهن به دلیل محرومیت غایب بود، با گذراندن دوران محرومیت خود می‌تواند در دیدار با تراکتورسازی به میدان برود.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز از ساعت 15:30 روز پنجشنبه برگزار می‌شود.