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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

بدنبال وقوع زلزله/

بالگرد امداد به خرم آباد رسید/ اعزام تیم های هلال احمر به روستاها

بالگرد امداد به خرم آباد رسید/ اعزام تیم های هلال احمر به روستاها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان از استقرار بالگرد امداد در خرم آباد برای سرکشی به مناطق عشایری و روستاهای اطراف شهر سپیددشت خبر داد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دقایقی قبل بالگرد امداد اعزامی از استان کرمانشاه برای بازدید از مناطق عشایری و روستایی حاشیه شهر سپیددشت وارد خرم آباد شد تا به صورت هوایی خسارات احتمالی ناشی از زلزله بررسی شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه هیچ گونه تلفات انسانی و حتی جراحت ناشی از زلزله نداشته ایم، بیان داشت: از برخی روستاها خسارت به استطبلهای دام گزارش شده است که توسط تیم های اعزامی در حال بررسی است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان همچنین از اعزام تیم های هلال احمر برای بررسی خسارات به روستاها و مناطق عشایری سپیددشت خبر داد و بیان داشت: در یکی از روستاهای سپیددشت خسارت به واحدهای مسکونی گزارش شده است که تیم های هلال احمر برای بررسی موضوع اعزام شده اند.

آریایی عنوان کرد: کار بررسی خسارت همچنان توسط تیم های زمینی و هوایی هلال احمر ادامه دارد.

کد مطلب 1797855

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