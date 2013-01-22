به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اکبری ظهر سه شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: راه رسیدن به این هدف، پیشگیری از وقوع جرم است بگونه ای که مردم بتوانند بدون ترس و واهمه از اوقات زندگی بهره ‌مند شوند.

وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید از سطح مهدهای کودک‌ و مدارس آغاز شود تا از همان دوران کودکی امر پیشگیری از جرم در ذهن افراد نهادینه شود.

وی به ایجاد پلیس محله ای در هر استان اشاره کرد و افزود: اگر پلیس محله با حضور خود مردم در هر محله تشکیل شود آمار جرائم به ویژه سرقت‌ ها کاهش چشمگیری خواهد یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: برای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات فرهنگی تاثیر بسزایی دارند که در این راستا باید زیرساخت‌ های کار فرهنگی در استان تقویت شود.

محمد رضا طاهری گفت: آنچه به دنبال آن هستیم جلوگیری از ایجاد انگیزه مجرمانه در ذهن افراد است و در واقع تلاش می ‌کنیم با کار فرهنگی زمینه‌ های وقوع جرم در جامعه را شناسایی و از بین ببریم.

وی افزود: وقوع یک جرم شامل عوامل مختلفی است که ریشه در بخش ‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اجرایی و سایر قسمت ‌ها دارد و مبارزه با عوامل وقوع جرم تلاشی همه‌ جانبه را می طلبد.

وی اظهار داشت: تاکنون اقدامات موثری در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام و با اکثر ادارات و نهادهای فرهنگی سیستان و بلوچستان جلسات مختلفی برگزار شده است که در این راستا باید زیرساخت ها نسبت به گذشته بیش از پیش تقویت شوند.