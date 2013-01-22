پرداخت سرانه 3 میلیارد تومانی به مدارس شهر تهران

سیدعلی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: سرانه امسال مدارس شهر تهران در نوبت‌های مختلفی پرداخت شده است که نخستین سرانه در شهریور ماه با پرداخت 16 میلیارد ریال به مدارس پرداخت شد.

وی افزود: همچنین در اوایل دی ماه 450 میلیون تومان به تعدادی از مدارس مورد نیاز سرانه پرداخت شده است ضمن آنکه هفته گذشته 730 میلیون تومان سرانه به تعداد دیگری از مدارس داده شده است.

به گفته یزدیخواه در هفته اخیر نیز قرار است دو میلیارد و 10 میلیون ریال به حساب مدارس در قالب سرانه آنها واریز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به بازدیدش از مدارس منطقه 15 گفت: کارشناسان آموزش و. پرورش در حال پیگیری و کنترل وضعیت مالی مدارس هستند و در بازدیدهایشان چنانچه مدرسه ای به کمک مالی نیاز داشته باشد تا آنجا که در توان داریم به آنها کمک خواهیم کرد.

65 درصد مدارس شهر تهران نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی است

یزدیخواه با اشاره به اینکه 65 درصد مدارس شهر تهران نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی است، تصریح کرد: مدارس مناطق جنوبی شهر تهران با توجه به تعدد دانش آموز و استفاده از تجهیزات در اولویت به سازی و زیباسازی هستند.

وی افزود: بیشترین مدارسی که باید تخریب و نوسازی شود در مناطقی همچون مناطق 10، 11 و 12 که از بافت قدیمی تری برخوردار است، قرار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره مشارکت و خیرین مدرسه ساز گفت: جشنواره خیرین در حال برگزاری است و تاکنون نیز خیرین هزار میلیارد ریال در بحث مدرسه سازی و تامین تجهیزت به غیر از کمک‌های والدین کمک کرده اند.