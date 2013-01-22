  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

اخبار مصر/

واکنش حزب النور مصر به دخالت نظامی فرانسه در مالی/ آمادگی جبهه نجات ملی برای 25 ژانویه

واکنش حزب النور مصر به دخالت نظامی فرانسه در مالی/ آمادگی جبهه نجات ملی برای 25 ژانویه

محکومیت دخالت فرانسه در کشور آفریقایی مالی از سوی حزب النور مصر و آمادگی جبهه نجات ملی برای شرکت در تظاهرات 25 ژانویه از مهمترین اخبارمصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع حزب سلفی النور با صدور بیانیه ای دخالت نظامی فرانسه در مالی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: دخالت نظامی فرانسه در مالی دارای تبعات و آثار فاجعه باری است و سبب کشته شدن افراد بی گناه، ویرانی منازل، آوارگی خانواده ها، کودکان و زنان و موجب بروز فاجعه انسانی جهانی جدید می شود.

حزب النور مصر از وزارت خارجه مصر خواست که نقش مثبتی متناسب با جایگاه مصر برای پایان دادن به بحران و میانجی گری در این باره انجام دهد.

در این بیانیه از مواضع دوگانه فرانسه انتقاد شده است.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه راشاتودی گزارش داد: دعوت جریانهای سلفی مصر برای برگزاری تظاهرات در برابر سفارت فرانسه در مصر در اعتراض به دخالت نظامی این کشور در مالی با استقبال مردم مصر روبرو نشده است.

راشاتودی بیان کرد: دعوت گروههای سلفی با انتقادهایی نیز همراه بود و برخی این سئول را مطرح کرده اند که چرا در حمایت از موضوع فلسطین درخواست برگزاری تظاهرات نمی شود؟

از سوی دیگر احمد البرعی عضو جبهه نجات ملی مصر و معاون رئیس حزب الدستور اعلام کرد: رهبران جبهه نجات در راس تظاهرات کنندگان 25 ژانویه خواهند بود و تا قانون اساسی را ساقط نکنند از اعتراضات دست بر نمی دارند.

خبر دیگر اینکه علاء الحدیدی سخنگوی کابینه مصر ضمن تکذیب اخباری که به نقل از هشام قندیل درباره برخورد کوبنده با تظاهرات کنندگان در 25 ژانویه مخابره شده است از رسانه های این کشور خواست که دقت بیشتری درباره اخبار و منابع آن به عمل آورند.

کد مطلب 1797871

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