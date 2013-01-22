انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی دادگستری استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان فارس و طی حکمی ازسوی معاونت اداری مالی قوه قضائیه حبیب اله میرزاد جهرمی به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی دادگستری استان فارس منصوب شد.

در مراسم معارفه سرپرست جدید این معاونت رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اهمیت جایگاه و وظیفه خطیر دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی مردم و احقاق حق و اجرای عدالت گفت: قضات و کارکنان دادسرا ها و محاکم استان در صف مقدم خدمت به مردم قراردارند و مدیران و کارکنان ستادی همواره بایدبه عنوان حامی و پشتیبان قضات و کارکنان باشند و زمینه خدمت بهتر و حفظ کرامت ارباب رجوع را فراهم کنند.

ذبیح اله خدائیان تاکید کرد: مجموعه فعال و پویا در واحد های ستادی باید با نهایت تلاش و همت خود موانع و مشکلات را از سر راه خدمت رسانی نیروهای صف در مجوعه قضایی برداشته و روحیه نشاط و انگیزه خدمت رسانی بهتر را در سایر همکاران خود تقویت کنند.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه ستادی دادگستری فارس مشتری مداری را و تکریم ارباب رجوع را سر لوحه کار خود قرار دهد، اظهار داشت: نباید اجازه داد مسائل و مشکلات جزئی و کمبود امکانات زمینه نارضایتی را فراهم کند به همین دلیل باید کار حمایت و پشتیبانی در اسرع وقت و به بهترین نحو انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان این مراسم از زحمات سید عبد الوهاب سعیدی معاون سابق اداری مالی دادگستری فارس تقدیر کرد.

وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم تنها به عهده دستگاه قضایی نیست

رئیس دادگستری لارستان گفت: وظیفه پیشگیری از وقوع جرم تنها به عهده دستگاه قضایی نیست، چون وظیفه اصلی دستگاه قضایی برخورد با مجرمین است.

حجت الاسلام سیدکاظم موسوی در همین خصوص و با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص همکاری همه دستگاه ها در امر پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند و با همکاری یکدیگر وقوع جرائم رادر سطح شهرستان ها و در نهایت در سطح کشور به حداقل برسانند.

وی با تشریح دیدگاه های مختلف در بحث پیشگیری از وقوع جرم از مجازاتهای سزاگرایانه و تدابیر پیشگیرانه به عنوان دو نظر متفاوت در این حوزه نام برد و اظهار داشت: دیدگاه دیگری از تلفیق این دو نظر وجود دارد که بر اساس حداقل مجازات و پیشگیری در حد توان استوار است که این رویکرد با دین و فرهنگ ما سازگاری بیشتری دارد.

موسوی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اظهار امیدواری کرد پس از اتمام برگزاری این کارگاه علمی کاربردی جرائمی چون قاچاق کالا و مواد مخدر، صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی در جنوب استان فارس رو به کاهش بگذارد.