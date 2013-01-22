جشنهای "12 محله 12 مسجد" همزمان با دهه فجر در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهره معظمی گودرزی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر بندرعباس، بیان داشت: جشنهای انقلاب در بندرعباس از 17 ربیع الاول الی 22 بهمن ماه در 12 محله با محوریت مساجد، کانونهای فرهنگی و پایگاههای بسیج محلات برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جشن های ندای انقلاب با مضمون "12 محله 12 مسجد " برای دومین سال پیاپی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در ادامه با بیان اینکه امسال دبیرخانه جشن انقلاب در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ایجاد می شود، اظهار داشت: هدف از برگزاری برنامه های" 12 محله 12 مسجد " ، آگاهی نسل چهارمی های انقلاب هستند که باید چیستی و چرایی و چگونگی انقلاب را در مساجد به آنها آموخت و این برنامه ها باید خلاقانه ، متنوع ، با نشاط و جوان پذیر باشد.

گودرزی همچنین خواستار مشارکت هر چه بیشتر نسل جدید جوانان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی جهت آشنایی با آرمان های انقلاب اسلامی، اندیشه های امام راحل و رهبر معظم انقلاب شد.

وی با بیان اینکه امسال محلات برتر با در نظر گرفتن یکسری شاخصها انتخاب خواهند شد، تصریح کرد: در حاشیه جشنهای ندای انقلاب، جشنواره عکس انقلاب و سایر برنامه ها با توجه به ظرفیت و امکانات موجود در مساجد اجرا خواهد شد.