اولین اردوی پارابدمینتون به میزبانی هیات استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو جهت آماده سازی و اعزام نفرات به مسابقات مالزی در سال آینده در سالن اختصاصی هیات بدمینتون برپا می شود.

مسابقات اسکواش استان تهران به مناسبت دهه مبارک فجر



هیات اسکواش استان تهران، یکدوره مسابقات به مناسبت دهه مبارک فجر در بخش بانوان وآقایان برگزار می کند.

این مسابقات دارای رنکینگ می باشد و در رده های سنی 13،15،17 و 19 سال به صورت انفرادی از تاریخ 11 الی 13 بهمن ماه در ورزشگاه حیدرنیا برگزار خواهد شد.

مسابقات فوتسال بنیاد شهید و امور ایثارگران در بزرگداشت دهه مبارک فجر



مسابقات فوتسال درون سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران باحضور 40 تیم و مجموعه 600 نفر شرکت کننده برگزار می شود.

این اداره کل همچنین آمادگی خود را جهت شرکت در مسابقات بزرگداشت دهه مبارک فجر اعلام کرده است.

برگزاری جلسه هماهنگی نواب رئیس هیئتهای ورزشی بانوان ملارد



جلسه هماهنگی نواب رئیس هیئت های ورزشی بانوان شهرستان ملارد در خصوص برگزاری مسابقات انتخابی جشنواره فجر استان تهران با حضور ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد و بغلانی پور مسئول امور ورزش بانوان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد که افتتاحیه جشنواره فجر بانوان با حضور 29 هیئت ورزشی روز چهارشنبه چهار بهمن در مجموعه ورزشی پاسارگاد با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و مسئولین شهرستانی برگزار شود.