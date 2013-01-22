آثار حوزه هنری قابلیت عرضه جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید محمدرضا سعید آبادی و لیلا افاضلی مشاور اجرایی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو نشستی با حضور پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی، رحمت امینی مدیر مرکز هنرهای نمایشی و مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در دفتر موسیقی حوزه هنری داشتند و به گفتگو پیرامون موضوعات مرتبط و ایجاد همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو و حوزه هنری پرداختند.

همچنین مسوولان کمیسیون ملی یونسکو از کارگاه نقاشی و آثار نقاشی، تصویرسازی و مجسمه های موجود در گنجینه مرکز هنرهای تجسمی و تالار های حوزه هنری و واحد موسیقی بازدید کردند.

مرتضی گودرزی دیباج در توضیحاتی که در رابطه با آثار موجود در گنجینه مرکز هنرهای تجسمی داد با اشاره به این که نگاه هنرهمندان حوزه هنریبه جنگ تحمیلی نگاهی لطیف بوده است، گفت: در هیچ کدام از تصاویر جنگ را نمی بینید و هنرمندان حوزه هنری زمان و روایت را برداشته اند و برداشت لطیف و زیبایی از مقوله هایی مانند شادت ارائه داده اند.

سعیدآبادی: علاقمند به همکاری با حوزه هنری هستیم

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به نشست و بازدید کوتاهی که در حوزه هنری داشته است، گفت: یکی از ناراحتی هایم در این بازدید این بود که باید زودتر از این بازدید انجام می شد.

وی تصریح کرد: واقعا بستری از فعالیت‌های فرهنگی هنری در حوزه هنری وجود دارد که کاملا با خاصیت و ویژگی بومی و ریشه‌دار و در عین حال مبتنی بر فرهنگ و هنر و تمدن این سرزمین اتفاق می‌افتد.

او با تاکید بر این که بستر فرهنگی، هنری که امروز در حوزه هنری آماده شده است بسیار ریشه‌دار و مبتنی بر فرهنگ و هنر ایران، علمی و جهانی و با سبک‌های جدید است، گفت: برخی از آثار را واقعا در کمتر جایی از جهان و ایران دیده بودم که اینها در یک ارتباط بین‌المللی می تواند در عرضه جهانی قرار بگیرد و دیده و شنیده شود.

سعیدآبادی عنوان کرد: امیدوارم در همکاری‌ای که کمیسیون ملی یونسکو با حوزه هنری انجام می‌دهد با فرمت‌های مختلف همچون نمایشگاه، تبادل هنرمندان و پژوهشگران از طرق مختلف همکاری‌های بین‌المللی صورت بگیرد و برای این که کارها اجرایی شود و بتوانیم آثار حوزه هنری را عرضه جهانی کنیم چه در حوزه پژوهش و چه حوزه خلاقیت‌ها و آثار هنری جلسات ویژه‌ای با حضور مسوولان حوزه هنری برگزار خوهیم کرد.