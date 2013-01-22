محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: به منظور پوشش حوادث شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی در استان اصفهان نیاز به آموزش و راه‌اندازی تیم‌های مقابله با این حوادث وجود داشت که همزمان با چند استان دیگر افرادی به این منظور به تهران اعزام شدند.

وی بیان داشت: آموزش و راه‌ اندازی تیم‌های حوادث نوین در جمعیت هلال احمر استان اصفهان طی چند فاز صورت می‌گیرد که در فاز نخست آن 8 تیم آموزش می‌بینند.

رئیس اداره عملیات جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: در این دوره آموزشی 8 نفر از کارشناسان جمعیت به تهران اعزام شدند که پس از دریافت گواهینامه برای آموزش نجاتگران به اصفهان بازگشته و تیم‌های حوادث نوین را در اصفهان راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هر یک از تیم‌های حوادث نوین متشکل از 7 نفر هستند، اضافه کرد: با توجه به اینکه در استان اصفهان کارخانجات مختلف شیمیایی و یکی از مراکز هسته‌ای اصلی در این استان واقع شده است بنابراین نیاز به وجود چنین تیم‌های ضروری است.