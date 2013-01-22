کتاب آثار برگزیده دومین جشنواره ملی صنایع دستی قرآنی منتشر می شود

حسین یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چاپ آثار برگزیده و ارائه مقلات مرتبط با آن از برنامه های مهم هیئت داوران در این جشنواره خواهد بود.

وی ادامه داد: چاپ این کتاب باعث معرفی همچنین آشنایی هرچه بیشترهنرمندان با آثار برگزیده این جشنواره خواهد شد.

یاوری عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این جشنواره مقرر شده است درجه عالی هنری به صورت افتخاری به چند تن از پیشکسوتان استان یزد اعطا شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه آثار نفیس صنایع دستی قرآنی آیات همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره در گنجینه فرهنگ و هنر یزد در میدان خان افتتاح می‌شود و مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان نیز هفتم بهمن‌ماه در استان یزد، بلوار دانشجو، تالار فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزارخواهد شد.

دومین جشنواره ملی صنایع دستی قرآنی آیات با هدف معرفی و شناخت بیشتر صنایع دستی مرتبط با مضامین قرآنی، آگاهی دادن به جامعه مخاطب درباره ارزش‌ها و تاریخ ملی هنرهای سنتی ایرانی، ایده‌ سازی و ایده ‌یابی نسل جوان برای خلق آثار جدید، امکان تعامل بینابین جامعه علمی ـ هنری و نسل قدیم و جدید برگزار می‌‌شود.