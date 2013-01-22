اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شاهرود بعد از ظهر سه شنبه در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان میامی که درسالن جلسات اداره آموزش وپرورش این شهرستان برگزار شد ضمن تاکید بر اهمیت گسترش فرهنگ کتاب وکتابخانی در سطح جامعه گفت: امروزه کتابخوانی یکی از نیازهای مهم برای برطرف کردن اوقات فراغت کتاب است واین فرهنگ باید در بین قشر جوان جامعه بیشتر و پررنگ تر دیده شود.

سید ابراهیم موسوی ضمن بیان اینکه نیم درصد از درآمدهای شهرداری ها مربوط به کتابخانه های عمومی است، تصریح کرد: این امر با تعاملی که با شورا و شهرداری میامی داشته ایم محقق خواهد شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه توسعه کتابخانه عمومی میامی با توجه به نیاز آن وکمبود فضای مطالعه از ضروریات است ادامه داد: امیدواریم با همکاری شهرداری این شهر این مشکل برطرف شود.

مسئول کتابخانه عمومی میامی نیز در این جلسه با یادآوری اینکه کتابخانه عمومی این شهر از سال1363افتتاح شده، گفت: این کتابخانه بیش از 13 هزار و 840 نسخه کتاب را درخود جای داده است.

شهناز شاهینیان با بیان اینکه این کتابخانه 838 عضو دارد، اظهار داشت: از این تعداد 610 نفر را بانوان و 228 نفر را آقایان تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: ماهیانه 600 نسخه کتاب از این کتابخانه به بیرون امانت داده می شود.

مسئول کتابخانه عمومی میامی با اشاره به اینکه در این کتابخانه فقط یک سالن مطالعه وجود دارد، گفت: به دلیل کمبود فضای مناسب جهت مطالعه مجبور شده ایم که این سالن را به صورت زوج و فرد ویژه خانم ها وآقایان دائر کنیم.

حسین ایمانی، معاون فرماندار شهرستان میامی نیز در این جلسه گفت: با توجه به نیاز جامعه و اهمیت کتاب وکتاب خوانی به نظر می رسد نیم درصد از بودجه درآمد شهرداری که به کتاب اختصاص یافته است بسیار ناچیز است.

رئیس شورای شهر میامی نیز در این جلسه گفت: امام علی (ع) می فرماید:کتاب مایه آرامش است و به درستی چه دوست و یاری بهتر از کتاب وکتاب خوانی.

سید حسن موسوی با اشاره به اینکه کتابخانه میامی خدمات خوب، فرهنگی و ارزنده ای از جمله عرضه کتب دینی، مجلات، نشریات، مسابقات فرهنگی و... را به مردم منطقه عرضه می کند، گفت: برای اینکه این کتابخانه بتواند بعد از ظهرها نیز به روی علاقه مندان باز باشد چاره اندیشی کرد.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان میامی نیز در این جلسه با بیان اینکه دین و شریعت ما به کتاب وکتاب خوانی اهمیت بسیار زیادی داده است، اظهار داشت: این موضوع نشان از اهمیت و تاکید برمطالعه دارد.

عباس صائمی، در خاتمه گفت: دانش آموزان با استفاده از این فرصت می توانند اوقات فراغت خودرا درکتابخانه ها سپری کنند و فقط به مطالعه کتب درسی اکتفا نکنند.