زمان آزمون دوره آموزش غیرحضوری قرآن کریم استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی اظهار داشت: این دوره به صورت غیرحضوری، ویژه مبلغین، مبلغات و ائمه جماعات دستگاه های دولتی بود.



وی، هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی گروه های هدف از طریق مفاهیم قرآنی، تشویق مخاطبین به استفاده از مفاهیم عمیق و ژرف قرآن و ایجاد فضای لازم در توسعه فرهنگ قرآنی جامعه اعلام کرد.



این مسئول، فرآیند اجرای دوره را این گونه بیان کرد: فراخوان عمومی از طریق چاپ و نصب بنر، توزیع تراکت، پیامک و معرفی طرح در فضای مجازی، صدور شیوه نامه های کاربردی برای ادارت تبلیغات اسلامی سطح استان، توجیه و هماهنگی با کارشناسان فرهنگی و قرآنی ادارات تابعه جهت ایجاد زمینه های مشارکت حداکثری گروه های هدف، ثبت نام از واجدین شرایط در ادارات تبلیغات اسلامی به تعداد هزار و 400 نفر، توزیع کتاب تفسیر جزء 30 قرآن کریم تالیف حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی از جمله این اقدامات است.



رضایی،‌ از برگزاری آزمون پایان دوره طی صبح روز یکشنبه هشتم بهمن ماه جاری با مشارکت هزار و 130 نفر از ثبت نام کنندگان در ادارات تابعه تبلیغات اسلامی استان تهران به صورت هماهنگ خبر داد و اضافه کرد: به آن دسته از افرادی که امتیاز 100 -60 کسب کنند، گواهی پایان دوره که به تایید اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران و معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برسد، اعطا خواهد شد.



وی در پایان از تمامی مخاطبین و ثبت نام کنندگان خواست به صورت حضوری یا تلفنی با ادارات تابعه تبلیغات اسلامی محل ثبت نام خود، از جزئیات آزمون و ساعت دقیق آن اگاهی یابند.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی رباط کریم



جلسه شورای فرهنگ عمومی رباط کریم برگزار شد. در این جلسه مشکلات شهرجدید پرند توسط حجت الاسلام خدیری، امام جمعه پرند مطرح شد. وی گفت: ما انتظار داریم نهادها و سازمان های فرهنگی در پرند حضور بیشتری داشته و به وظیفه ذاتی و سازمانی خود عمل کنند.



حجت الاسلام محمدی نژاد، امام جمعه رباط کریم نیز یادآور شد: برای همه ما وظیفه است در حل مشکلات پرند تلاش کنیم و یک جلسه مخصوص در آینده نزدیک برای این موضوع تشکیل خواهد شد.



همچنین بیژن سلیمان پور، فرماندار رباط کریم گفت: پرند شهری جدید و رشد جمعیتی آن زیاد است و متاسفانه برنامه های دیگر از جمله پیوست فرهنگی، با ساخت و ساز آن پیشرفت ندارد و این است که برنامه های فرهنگی و معضلات اجتماعی آن بیشتر شده است.



در ادامه جلسه ابراهیم بهمنی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رباط کریم یادآور شد: در حال حاضر تعداد 18 هیئت مذهبی در پرند وجود دارد که بعضی از آنها از هیئات فعال و محوری هستند و برنامه های خوبی دارند و موسسات قرآنی فعال در آینده افزایش می یابند.



نشست مشترک سازمان تبلیغات استان تهران با رئیس تبلیغات اسلامشهر

مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران با سرپرست اداره تبلیغات اسلامشهر دیدار و گفتگو کرد.



حجت الاسلام صوفی کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر با اعلام این خبر گفت: حجت الاسلام علی کنگرلو، سرپرست این اداره گزارشی از برنامه های آموزشی، قرآنی، تشکلهای دینی و تعامل با دستگاههای فرهنگی و اجرایی ارائه کرد.



حجت الاسلام صوفی گفت: جلال عباسی مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران ضمن تشکر از همکاری اداره تبلیغات اسلامشهر با مجموعه حراست در خصوص مسائل حفاظتی و امنیتی مطالبی ارائه کرد.