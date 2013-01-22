رسیدگی به وضعیت سلامت بیماران محروم با اعزام چندروزه پزشکان امکانپذیر نیست

مهدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: طرح اعزام پزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر استان اصفهان به مناطق محروم از سیستان و بلوچستان آغاز شد که فکر نمی‌کنم با تاثیرزیادی در درمان و سلامت داشته باشد.

وی که متخصص قلب و عروق است با اشاره به اینکه وضعیت بیماری‌های قلبی مردم سیستان و بلوچستان همچون شهرهای بزرگ است، ادامه داد: مردم این استان بیش از اینکه درگیر بیماری‌های غیرواگیردار باشند با بیماری‌های واگیرداردست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو کمیته پزشکان جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه امکانات درمانی این استان کم است و پزشکان متخصص نسبت به فراگیری جمعیت استان تقسیم‌بندی نشدند همین مسئله وضعیت بهداشت و درمان را به نوعی با مشکل مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در ایران‌شهر سیستان و بلوچستان با توجه به اینکه جمعیتی همردیف با نجف‌آباد اصفهان دارد اما در نجف‌آباد 5 متخصص قلب و عروق وجود دارد در صورتی که در ایران‌شهر تنها یک متخصص قلب است.

افتخاری با بیان اینکه طرح اعزام پزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر به مناطق محروم بهتر است که در مناسبت‌های خاص مثل هفته وحدت صورت بگیرد و ادامه داد: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان بیشتر یک استان مهاجرتی است و ازدواج‌های زیادی ما بین مردم این استان با کشور پاکستان صورت گرفته است بسیاری از بیماری‌های ما بین این دو کشور انتقال می‌یابد.

عضو کمیته پزشکان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: بیشتر مراجعه‌کنندگان به کاروان سلامت جمعیت را زن‌ها تشکیل داده بودند به طوریکه تنها 40درصد مردها ویزیت شدند.



