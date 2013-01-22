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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

10 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی اصفهان افتتاح می‌شود

10 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی اصفهان افتتاح می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از بهره‌برداری از 10 واحد صنعتی مستقر در شهر‌کهای صنعتی این استان همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامی اظهار کرد: 10 واحد صنعتی در شهر‌کهای صنعتی استان همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری میرسد که میزان اعتبار پروژه‌های فوق، بالغ بر 201 هزار و  894 میلیون ریال می‌باشد.

وی افزود: ظرفیت تولید 8 واحد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی اصفهان که همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد، بالغ بر 75 هزار و 150 تن است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، میزان اشتغال‌زایی واحدهای فوق را 457 نفر عنوان کرد و ابراز داشت: از 10 واحد موجود، پنج واحد در شهرک صنعتی رنگسازان و پنج واحد دیگر در شهرکهای صنعتی جی، مورچه خورت، سجزی، کوهپایه و نجف‌آباد2  مستقر می‌باشند.

وی، رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه، پروفیل یو پی وی سی و ماشین آلات تولید آن، پشم سنگ، پمپ کشاورزی، متیل و بوتیل استات و پارافین، لبنیات پودر پنیر، پارچه کشباف گردبافی، تصفیه روغن غیر اسیدی به روش تقطیر در خلاء، گرانول پلی اتیلن و سیلیکات آلومینیوم را از فعالیت‌های تولیدی این 10 واحد صنعتی برشمرد.
 

کد مطلب 1797895

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