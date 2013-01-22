به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامی اظهار کرد: 10 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان همزمان با دهه فجر به بهرهبرداری میرسد که میزان اعتبار پروژههای فوق، بالغ بر 201 هزار و 894 میلیون ریال میباشد.
وی افزود: ظرفیت تولید 8 واحد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی اصفهان که همزمان با دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، بالغ بر 75 هزار و 150 تن است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، میزان اشتغالزایی واحدهای فوق را 457 نفر عنوان کرد و ابراز داشت: از 10 واحد موجود، پنج واحد در شهرک صنعتی رنگسازان و پنج واحد دیگر در شهرکهای صنعتی جی، مورچه خورت، سجزی، کوهپایه و نجفآباد2 مستقر میباشند.
وی، رنگرزی چاپ و تکمیل پارچه، پروفیل یو پی وی سی و ماشین آلات تولید آن، پشم سنگ، پمپ کشاورزی، متیل و بوتیل استات و پارافین، لبنیات پودر پنیر، پارچه کشباف گردبافی، تصفیه روغن غیر اسیدی به روش تقطیر در خلاء، گرانول پلی اتیلن و سیلیکات آلومینیوم را از فعالیتهای تولیدی این 10 واحد صنعتی برشمرد.
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