انجام 1090 عملیات پلیس 110 شهرستان ملارد زیر 15 دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صفری اظهار داشت: طی دی ماه سال جاری، هزار و 342 مورد تماس عملیاتی با مرکز فوریت های پلیسی 110 برقرار شد که این تعداد تماس از افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.



وی افزود: براساس آمارهای به دست آمده 27 درصد از تماسهای عملیاتی به صورت مراجعات حضوری و 73 درصد به صورت تماس تلفنی با مرکز فوریتهای 110 بوده است.



این مسئول عنوان کرد: 26 درصد از تماسهای عملیاتی با موضوع سرقت، شش درصد با موضوع آسیب های اجتماعی، سه درصد با موضوع تصادفات، 47 درصد با موضوع نزاع و درگیری و هشت درصد سایر موضوعات ثبت شده است.



سرهنگ محسن صفری اضافه کرد: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد تعداد 1090 مورد از این تماس معادل 82 درصد، عملیات حضور در صحنه ماموران در زیر 15 دقیقه انجام شده است.



فرمانده انتظامی شهرستان ملارد اعلام کرد: در پی تماس با شهروندان در خصوص نحوه عملکرد تیم های 110، مشخص شد میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد پلیس 110 در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.



وی در پایان از شهروندان خواست تا از طریق شماره 110 علاوه بر ارائه گزارش ها و اخبار خود در خصوص مشکلات انتظامی و امنیتی اطراف خود نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را نیز از طریق شماره 197 اعلام کنند تا نسبت به بهبود عملکرد ماموران و ارتقای سطح کیفیت ماموریتها اقدامات لازم از سوی مسئولان انتظامی شهرستان صورت پذیرد.

ارائه 12 هزار مورد اقدام حمایتی از ابتدای سالجاری در استان تهران



رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران گفت: مرکز مراقبت طی 9 ماهه امسال تعداد 28 هزار 185 مورد مراجعه مددجو داشته است که 12 هزار مورد مربوط به سه بخش بهداشت، فرهنگی و ارائه تسهیلات اشتغال بوده است.



حمیدرضا خرمگاه افزود: در بخش بهداشت، درمان و سلامت که فعالیتهایی از جمله مشاوره ویزیت توسط پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشک انجام می شود، حدود چهار هزار و 584 نفر اعم از زن و مرد ویزیت و درمان شدند.

وی عنوان کرد: در بخش روابط عمومی و فرهنگی که فعالیتهایی شامل عرضه محصولات تولیدی، اعزام مددجویان و اردوها، برگزاری مسابقات، توزیع قران و آموزش احکام اسلامی می شود، تعداد هفت هزار و 979 نفر اعم از زن و مرد را پوشش قرار داده است.

این مسئول، استفاده از ودیعه مسکن به مددجویان را شش نفر و پرداخت هزینه های درمانی به مددجویان تقاضا کننده 19 نفر اعلام کرد.

کشف و ضبط پرندگان و حیوانات تاکسیدرمی در شهرستان رباط کریم

در حین انجام عملیات گشت و پایش زیست محیطی و کنترل مناطق تحت مدیریت شهرستان رباط کریم مامورین و کارشناسان محیط زیست رباط کریم موفق به دستگیری یک نفر متخلف که مبادرت به فروش پرندگان و حیوانات تاکسیدرمی شده بدون هر گونه مجوز زیست محیطی می کرد، شدند.

پس از دستگیری و بازجویی تعداد سه قطعه پرنده آبزی ماهی خوار و یک قلاده روباه به صورت تاکسیدرمی شده کشف و ضبط شد.

حسین جریته مدیر منطقه یک شهرداری قدس شد



طی حکمی از سوی محسن چیبایی شهردار قدس، حسین جریته به عنوان مدیر منطقه یک شهرداری قدس منصوب شد.



در این مراسم شهردار قدس اظهار داشت: شهرداری وظیفه سنگین و خطیری را در حوزه خدمات رسانی به شهروندان عهده دار است، در همین راستا ارائه خدمات مطلوب و بهینه به شهروندان اساس رسالت مجموعه مدیریت شهری است.



وی اظهار داشت: تلاش در جهت خدمات رسانی در خور شایسته به شهروندان و جلب رضایت آنان مهمترین وظیفه شهرداری و شورای اسلامی این شهر است.



چیبایی، ارائه خدمات متناسب و ارزنده به شهروندان را ضروری و از اولویتهای اساسی مدیریت شهری اعلام و افزود: ارائه چنین خدماتی علاوه بر ایجاد رضایتمندی در شهروندان، تامین منابع مالی شهرداری را از سوی آنان در پی خواهد داشت.

حسین کولیوند معاون خدمات شهری شهرداری قدس شد



طی حکمی از سوی محسن چیبایی شهردار قدس حسین کولیوند به عنوان معاونت خدمات شهری شهرداری قدس منصوب و مشغول به کار شد.



در این مراسم شهردار قدس گفت: مهم ترین وظایف شهرداری در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قدس تجلی یافته و مردم به محض خروج از منزل با آثار آن روبرو خواهند شد.



وی یادآور شد: توجه مسئولان به حوزه خدمات شهری به نظافت سالم، فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک باید با جدیت پیگیری و مطالبات به حق مردم ادا شود. در این مراسم از زحمات کامران محمدخانی تقدیر شد.