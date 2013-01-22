گردهمایی مبلغان و علمای شهرستان شمیرانات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات با اعلام این خبر گفت: به مناسبت فرا رسیدن سالروز آغاز زعامت و امامت حضرت مهدی(عج) گردهمایی مبلغان و علمای شهرستان شمیرانات در مسجد پیامبر اعظم(ص) واقع در شهرک شهید محلاتی، میدان امام علی(ع) برگزار شد.

حجت الاسلام اکبر زوبین افزود: طرح مباحث اخلاقی، طرح مسائل سیاسی روز و همچنین تبادل نظر در خصوص معضلات فرهنگی شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب برای بسترسازی تبلیغی لازم محور موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است، حجت الاسلام گواهی، تولیت آستان امامزاده صالح (ع)، حجت الاسلام اکبر زوبین، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات، علما و مبلغین این شهرستان و تنی چند از مسئولان عقیدتی - سیاسی سپاه پاسداران از شرکت کنندگان در این جلسه بودند.

در این جلسه حجت الاسلام زوبین آمادگی اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات را برای ارائه محصولات فرهنگی و هر نوع تعامل تبلیغی با علما و مبلغان شهرستان اعلام کرد.

گفتنی است، در پایان این گردهمایی به مبلغان حاضر در جلسه محصولات فرهنگی اهداء شد.

اجرای مرحله دوم طرح بهبود وضعیت اسنادی در جنوب تهران

معاون فنی و عمران منطقه 17 تهران از آغاز مرحله دوم طرح بهبود وضعیت اسنادی مناطق خبر داد.

سیدکاظم رضوی اظهار داشت: در این مرحله کارشناسان اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی علاوه بر بررسی پرونده‌ های آماده تحویل مناطق، پرونده سال‌ جاری مناطق را نیز مورد بررسی قرار داده و برای ارتقای کیفیت اسنادی پرونده‌ های مناطق اقدام کردند.

وی افزود: در طرح مذکور بررسی اسناد به صورت تخصصی توسط تیم کارشناسی در زمینه‌ های آسفالت، پیاده‌ رو سازی، نهر و جداول و... مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز گزارشهای آسیب‌ شناسی برای حل مشکلات و معضلات منطقه به حوزه فنی و عمرانی منطقه ارائه شد.

معاون فنی و عمران منطقه 17 تصریح کرد: مکانیزه کردن رسیدگی به وضعیت پیمانکاران از طریق نرم‌ افزار، افزایش کیفیت اجرای پروژه ‌های عمرانی مناطق، افزایش دقت و سرعت رسیدگی پرونده پروژه ‌های جاری منطقه و... از دیگر بخشها و مهم ‌ترین اهداف و برنامه‌ هایی بود که معاون فنی و عمرانی منطقه 17 به آن اشاره کرد.

آتش‌سوزی در بازار گل پاکدشت خسارت جانی نداشت

افسر آماده منطقه دو عملیات گفت: آتش سوزی گسترده در بازار گل امام‌ رضا(ع) با تلاش آتش ‌نشانان سه ایستگاه به سرعت مهار و خاموش شد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 و اطلاع رسانی درباره آتش‌ سوزی بازار گل امام‌رضا(ع) در جاده خاوران، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 37، 78، 63 و خاور تنفسی و تانکر ایستگاه 21 را به محل حادثه اعزام کرد.

افسر آماده منطقه دو اظهار داشت: در هنگام رسیدن آتش ‌نشانان به بازار گل دود و آتش زیادی به بیرون زبانه می‌کشید و شعله‌های سرکش آتش هشت غرفه و سه سردخانه محل فروش و نگهداری گل را در بر گرفته بود.

عباس زارعی ادامه داد: نیروهای عملیات آتش‌ نشانی بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند و با به‌کارگیری چندین لوله آبدهی به کانون آتش سوزی نزدیک شدند و شعله‌ های آتش را قبل از سرایت به غرفه ‌های دیگر مهار و خاموش کردند.

وی تصریح کرد: در این حادثه به علت وجود مواد قابل اشتعال در کنار یکدیگر و پوشیده شدن سقف غرفه‌ ها با حصیر و برزنت، امکان سرایت و گسترش آتش ‌سوزی بسیار زیاد بود که با سرعت عمل آتش ‌نشانان خوشبختانه به هیچ کس آسیبی نرسید و تنها خسارت مالی بر جای ماند.

آزمونهای الکترونیکی در دانشگاه پیام نور دماوند برگزار شد

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند گفت: نخستین دوره آزمونهای الکترونیکی(بدون کاغذ) در نیمسال اول 92-91 در این دانشگاه برگزار شد.

مختار یوردخانی افزود: دانشگاه پیام نور مرکز دماوند از مراکز موفق در بین دانشگاه پیام نور استان تهران در برگزاری آزمونهای الکترونیکی به صورت موازی با آزمونهای سنتی(کاغذی) در این نیمسال تحصیلی است.

وی بیان داشت: از زمان آغاز امتحانات نیمسال اول سال جاری تا کنون سه عنوان امتحان در سه نوبت امتحانی به صورت الکترونیکی با رعایت همه دستورالعملهای مربوط با موفقیت در مرکز دماوند در حال برگزاری است.

رئیس دانشگاه پیام نور دماوند ادامه داد: این شیوه برگزاری امتحانات تا کنون استقبال خوب دانشجویان و رضایتمندی آنان را درپی داشته است.

وی با بیان اینکه دانشجویان در آزمونهای الکترونیکی با کد کاربری وارد سامانه رایانه ای آزمون شده و با مشاهده سئوالات امتحانی، گزینه های مورد نظر را انتخاب می کنند، گفت: در این شیوه دیگر نیازی به چاپ سئوالات، صدور پاسخنامه، اسکن و قرائت پاسخنامه و... نیست و این موارد از ویژگیهای برگزاری آزمونهای الکترونیکی است.

عملکرد آبفای شهرستان پاکدشت تشریح شد

اقدامات آبرسانی انجام شده در شهر پاکدشت یکی از شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی نه ماه سال جاری تشریح شد.

مدیر آب وفاضلاب شهرستان پاکدشت در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به 4.5 کیلومتر از شبکه های فرسوده آبرسانی شهر پاکدشت اصلاح و بازسازی شد و با اجرای این طرح شبکه های توزیع قدیمی که باعث شکستگیهای مکرر و هدررفت آب می شدند از مدار خارج و لوله هایی با جنس و قطر مناسب جایگزین شدند.

حمیدرضا زارع کاشانی افزود: حفر، تجهیز و بهره برداری از یک حلقه چاه آب، اجرای 2.5 کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی و همچنین لوله گذاری نزدیک به سه کیلومتر خطوط انتقال از مجموعه اقدامات دیگری است که طی چندماه گذشته سال جاری در این شهر انجام شد.

دومین جلسه برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالای شهرستانهای ورامین و قرچک برگزار شد

دومین جلسه کمیته برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا با حضور سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک و سایر اعضا در محل این اداره برگزار شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت اشاره ای به وضعیت اقتصادی روز بازار داشته و بیان کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات، ضرورت و اهمیت برگزاری نمایشگاهها برای رفاه حال مردم به خصوص خرید با قیمت و کیفیت مناسب را فراوان داشت.

حسن میرزایی افزود: در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته باید نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا با جدیت، کیفیت و نظارت بیشتری برگزار شود، لذا ایجاد تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط لازمه این امر است.

در پایان جلسه نیز مصوباتی برای برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا اتخاذ شد.