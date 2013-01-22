140 برنامه ویژه دهه مبارک فجر در مساجد سیستان و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی جعفری راد ظهر سه شنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: از 12 بهمن ماه هر شب 10 برنامه در مساجد استان برگزار می شود.

وی گفت: اعضای کمیته دهه فجر مساجد در این ایام علاوه بر غباروبی مزار شهیدان استان با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان دوران انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد.

وی افزود: اجرای بانگ تکبیر در مساجد استان، دعوت از راویان انقلاب و اصحاب جبهه و جنگ در مساجد به منظور بازگو کردن خاطرات دوران پیروزی انقلاب برای آشنا کردن جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و دعوت از مدیران اجرایی برای شرکت در مراسم دهه فجر در مساجد برای شنیدن صحبت‌ ها و مشکلات مردم و پیگیری آن از جمله برنامه‌ های محوری کمیته مساجد سیستان و بلوچستان است.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان بیان داشت: برگزاری ختم شبانه یک میلیون صلوات در هر مسجد و شرکت در راهپیمایی عظیم و باشکوه 22 بهمن از دیگر برنامه های دهه فجر این کمیته است.

وی گفت: در دهه فجر امسال تمامی مساجد استان آذین بندی و ایستگاه های صلواتی نیز در مقابل آنها برپا می شود.

وی افزود: پیش ‌بینی می ‌شود پنج هزار نفر در مراسم و جشن‌ های دهه فجر در مساجد زاهدان شرکت کنند.