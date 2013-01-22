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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

140 برنامه ویژه دهه مبارک فجر در مساجد سیستان و بلوچستان برگزار می شود

140 برنامه ویژه دهه مبارک فجر در مساجد سیستان و بلوچستان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان گفت: امسال به مناسبت دهه فجر 140 ویژه برنامه در مساجد استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی جعفری راد ظهر سه شنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: از 12 بهمن ماه هر شب 10 برنامه در مساجد استان برگزار می شود.

وی گفت: اعضای کمیته دهه فجر مساجد در این ایام علاوه بر غباروبی مزار شهیدان استان با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان دوران انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد.

وی افزود: اجرای بانگ تکبیر در مساجد استان، دعوت از راویان انقلاب و اصحاب جبهه و جنگ در مساجد به منظور بازگو کردن خاطرات دوران پیروزی انقلاب برای آشنا کردن جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و دعوت از مدیران اجرایی برای شرکت در مراسم دهه فجر در مساجد برای شنیدن صحبت‌ ها و مشکلات مردم و پیگیری آن از جمله برنامه‌ های محوری کمیته مساجد سیستان و بلوچستان است.

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان بیان داشت: برگزاری ختم شبانه یک میلیون صلوات در هر مسجد و شرکت در راهپیمایی عظیم و باشکوه 22 بهمن از دیگر برنامه های دهه فجر این کمیته است.

وی گفت: در دهه فجر امسال تمامی مساجد استان آذین بندی و ایستگاه های صلواتی نیز در مقابل آنها برپا می شود.

وی افزود: پیش ‌بینی می ‌شود پنج هزار نفر در مراسم و جشن‌ های دهه فجر در مساجد زاهدان شرکت کنند.

کد مطلب 1797903

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