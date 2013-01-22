کشور نیازمند تولیدات کشاورزی سالم و پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصر اصفهانی ظهر سه شنبه در همایش تولید محصولات سالم و پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی با بیان اینکه از سال 1386 تاکنون تولید محصولات سالم به صورت ویژه در استان دنبال می‌شود، اظهار داشت: اصفهان اگر چه استانی است که دارای ظرفیت‌های بسیاری در حوزه گردشگری و صنعتی است اما اصفهان در بخش کشاورزی نیاز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

وی با اشاره به اینکه تأمین غذا و حفظ امنیت غذایی مردم وظیفه اصلی سازمان جهاد کشاورزی به شمار می‌رود، ادامه داد: این سازمان در ابتدا به دنبال افزایش کمی محصولات کشاورزی بوده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه اما در حال حاضر سیاست‌های این سازمان تغییر کرده است، بیان داشت: تحقق عدالت اجتماعی، سلامت و تأمین غذای کشور، آمایش سرزمین، احیای منابع طبیعی، ایجاد راهکار‌های مناسب برای رشد تولیدات کشاورزی و برطرف شدن موانع آن از جمله سیاست‌های برنامه پنجم توسعه است.

وی با اشاره به اینکه کشور نیازمند دست‌یابی به تولیدات کشاورزی سالم و پایدار است و کشاورزان تأمین‌کننده امنیت غذایی مردم هستند، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید به سوی تولیدات پایدار حرکت کند و کشاورزی پایدار باید سبب توسعه اقتصادی و اجتماعی شود.

نصر اصفهانی با بیان اینکه بخش کشاورزی از لحاظ دانش با هیچگونه کمبودی مواجه نیست اما کشور در زمینه انتقال دانش به بخش کشاورزی همواره به مشکلاتی مواجه است، تصریح کرد: افزایش بی‌رویه کود و سموم برای مبارزه با آفات کشاورزی سبب از بین رفتن اکوسیستم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام کشور باید در راستای تولید محصولات سالم تلاش کنند، افزود: در حال حاضر کشاورزان بیش از گذشته به سمت استفاده از کودهای آلی و زیستی حرکت کرده‌اند و تأمین غذای سالم به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها به شمار می‌رود.