عملکرد مناسب جهاد دانشگاهی در جامعه اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام و المسلمین محسن کازرونی در دیدار با مسئولان جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با تمجید از فعالیت های جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی در یک جمله باعث آبرو برای نظام و انقلاب است و با توجه به لفظ زیبای جهاد دانشگاهی، اگر اعضای جهاد دانشگاهی ، جهادی عمل کنند آثار و نتایج مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تأکید بر لزوم انعکاس فعالیت های جهاد دانشگاهی، افزود: فضای نماز جمعه و ائمه جماعات استان، تریبون‌هایی است که می‌توانند در اختیار جهاد دانشگاهی برای ارائه گزارش ها و اهداف جهاد دانشگاهی این استان قرار بگیرد؛ چراکه ارائه کارهای انجام شده برای مردم و بقاء انقلاب بسیار موثر است.

درادامه این دیدار، دکتر علی اکبر هاشمی راد رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، ضمن ارائه عملکرد جهاد دانشگاهی استان، بر استفاده از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در استان تأکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی استان البرز در چهار حوزه‌ی فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اشتغال فعالیت دارد که در حوزه‌ی پژوهشی با پنج گروه تخصصی در حال فعالیت است و در نظر دارد با کنار هم قراردادن سه گروه تخصصی «آسیب شناسی اجتماعی»، «علوم شناختی» و «مطالعات محیط شهری»، اولین پژوهشکده علوم انسانی را در استان البرز راه‌اندازی کند.

وی افزود: در حوزه علوم پزشکی، اولین مرکز نگهداری سلول‌های بنیادی خون بند ناف با همکاری پژوهشگاه رویان و همچنین طرح درمان در منزل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در استان البرز راه اندازی خواهد شد.

هاشمی ‌راد ، فعالیت‌های جهاد دانشگاهی را دارای رویکردی فرهنگی دانست و گفت: فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در تمام حوزه‌ها با سبغه فرهنگی است به طوریکه هر ایده را تا عمل با فرهنگ جهادی و پژوهشی به پایان می رساند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با اشاره به حوزه فرهنگی این واحد، طراحی و اجرای برنامه های قرآنی، گردشگری، جشنواره ها و همایش های فرهنگی هنری، فعالیت های اطلاع رسانی در قالب دو خبرگزاری ایکنا و ایسنا را از جمله این فعالیت ها برشمرد و خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد متناسب با نیازهای فرهنگی استان، برنامه های متنوعی را با همکاری دستگاه های استانی به اجرا در آورد.

وی فعالیت‌های آموزشی این واحد را در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت توصیف کرد و افزود: در بخش آموزش های بلند مدت، دو مرکز علمی کاربردی کرج و صفادشت در حال فعالیت هستند و در حوزه آموزش های کوتاه مدت نیز این واحد با چهار مرکز مجزا، آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت، دهیاران و شهروندان را در برنامه کاری خود دارد.

هاشمی‌راد در پایان به عملکرد جهاد دانشگاهی در حوزه‌ی اشتغال اشاره کرد و گفت: این فعالیتها در سه بخش پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای تعریف شده است و در استان البرز می تواند کمک شایانی به دستگاه های متولی اشتغال و شهروندان استانی داشته باشد.