یک هزار مسافربر شخصی در بندرعباس ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان بندرعباس با اشاره به ساماندهی حدود هزار خودروی مسافربر شخصی در بندرعباس، بیان داشت: ساماندهی مسافربران شخصی اولویت اصلی تاکسیرانی بندرعباس است و تمامی دستگاههای ذیربط باید در این امر با سازمان تاکسیرانی همکاری کنند.

وی تصریح کرد: از مجموعه پلیس راهور انتظار داریم با اتخاذ تمهیدات مناسب و کاربردی با مسافربرهای غیر مجاز برخورد قاطع کند و با جریمه کردن هزینه این کار غیر قانونی را افزایش دهد.

فرماندار بندرعباس افزود: باید فضایی امن و مناسب در شهر بندرعباس برای شهروندان فراهم شود و دغدغه کمبود وسیله نقلیه وجود نداشته باشد که این امر مستلزم مشارکت همه دستگاهها و برنامه ریزی مناسب و کاربردی است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت ها و اداراتی که در سطح شهر در راستای پروژه های خود به حفاری مشغول هستند باید در سریعترین زمان ممکن کارهای خود را به اتمام برسانند و تا سبب ایجاد ترافیک و مشکل برای شهروندان نشوند.

فرماندار بندرعباس در پایان با تاکید بر لزوم ایجاد ایستگاه برای پایانه های بین شهری دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد.